ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

爆料者曝PS6可能在2027亮相！效能強三倍光線追蹤能力大提升

記者楊智仁／綜合報導

次世代主機戰局升溫，據知名爆料者消息指出 Sony 的 PlayStation 6（PS6）可能比預期更早登場，這項傳聞在社群上掀起熱烈討論，特別是在近期 Sony 與 AMD 聯手公布的「Project Amethyst（紫水晶計畫）」技術後，更加引人矚目。

▲▼PS6。（圖／翻攝自Sony）

過去數月外界不斷猜測 PS6 的上市時間，前 PlayStation 負責人 吉田修平曾表示主機可能於 2028 年推出，然而，近日一名爆料者帶來全新說法，Sony 內部已將 2027 年列入正式開發藍圖，意味著玩家或許兩年多後就能見到 PS6。這項爆料來自知名半導體情報人士 KeplerL2，他過去多次準確預測 AMD 相關產品動向，若消息屬實 2027 年推出時程與 Sony 一貫七年主機周期相符：PS5 於 2020 年底發售，因此 2027 年推出接班機正屬合理時機，也能讓 PS5 Pro 有足夠市場壽命。

根據爆料指出 PS6 內部代號為 Orion（獵戶座），搭載 8 核 Zen 6 處理器 與 RDNA 5 GPU，擁有 40～48 個運算單元，時脈最高可達 3GHz。主記憶體採用 GDDR7 整機功耗維持在約 160W 效能指標驚人：「光柵化效能為 PS5 的 3 倍、光線追蹤能力大幅強化、目標實現 4K 120FPS 遊戲體驗、完整支援 PS4 與 PS5 向下相容。」目前 Sony 對此尚未發表正式回應，更多確切消息還是要等到官方公布為主。

關鍵字：PS6

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【鎖定傳統市場】苗栗女扒手狂偷2萬元！　犯嫌偷竊手法曝光

推薦閱讀

Xbox漲價連前創辦人都不挺：公司迷失方向...懷念20年前文化

《決勝時刻：黑色行動7》確認沒壁跑功能　副總監解釋：為時過早

《我英》最終季、銀魂《銀八老師》回歸！羚邦10月新番一次看

《鏈鋸人》上田麗奈完美詮釋「蕾潔」：必須讓大家覺得可愛

爆料者曝PS6可能在2027亮相！效能強三倍光線追蹤能力大提升

Steam Deck玩家研讀4380小時考證書　通關轉大學網驚高超創意

Steam玩家嘆無法繼承父帳號遺產　回憶恐消失網曝不碰法律地雷

Discord爆重大資安洩漏！駭客稱竊218萬張證件...勒索贖金

火藥濃！《魔戒》爆新作遊戲　攜1億美對抗《霍格華茲的傳承》

《羊蹄山戰鬼》「摸狐狸」引日網憂　恐寄生蟲上身求現實別效仿

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Discord爆重大資安洩漏

Steam玩家嘆無法繼承父帳號遺產

《羊蹄山戰鬼》摸狐狸引日網憂

《魔戒》爆新作遊戲

《鬼滅》無限城墜落速度高達180公里

《數碼寶貝物語》新作獲極好評

《羊蹄山戰鬼》風景太美網曬實景照

AI生成現瑪利歐與皮卡丘...官方回應侵權

Steam Deck玩家讀4380小時考證書

爆料者曝PS6可能在2027亮相

最新新聞

Xbox漲價連前創辦人都不挺

《黑色行動7》確認沒壁跑功能

羚邦新番一次看：《我英》最終季

《鏈鋸人》上田麗奈完美詮釋蕾潔

爆料者曝PS6可能在2027亮相

Steam Deck玩家讀4380小時考證書

Steam玩家嘆無法繼承父帳號遺產

Discord爆重大資安洩漏

《魔戒》爆新作遊戲

《羊蹄山戰鬼》摸狐狸引日網憂

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366