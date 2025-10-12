爆料者曝PS6可能在2027亮相！效能強三倍光線追蹤能力大提升

記者楊智仁／綜合報導

次世代主機戰局升溫，據知名爆料者消息指出 Sony 的 PlayStation 6（PS6）可能比預期更早登場，這項傳聞在社群上掀起熱烈討論，特別是在近期 Sony 與 AMD 聯手公布的「Project Amethyst（紫水晶計畫）」技術後，更加引人矚目。

過去數月外界不斷猜測 PS6 的上市時間，前 PlayStation 負責人 吉田修平曾表示主機可能於 2028 年推出，然而，近日一名爆料者帶來全新說法，Sony 內部已將 2027 年列入正式開發藍圖，意味著玩家或許兩年多後就能見到 PS6。這項爆料來自知名半導體情報人士 KeplerL2，他過去多次準確預測 AMD 相關產品動向，若消息屬實 2027 年推出時程與 Sony 一貫七年主機周期相符：PS5 於 2020 年底發售，因此 2027 年推出接班機正屬合理時機，也能讓 PS5 Pro 有足夠市場壽命。

根據爆料指出 PS6 內部代號為 Orion（獵戶座），搭載 8 核 Zen 6 處理器 與 RDNA 5 GPU，擁有 40～48 個運算單元，時脈最高可達 3GHz。主記憶體採用 GDDR7 整機功耗維持在約 160W 效能指標驚人：「光柵化效能為 PS5 的 3 倍、光線追蹤能力大幅強化、目標實現 4K 120FPS 遊戲體驗、完整支援 PS4 與 PS5 向下相容。」目前 Sony 對此尚未發表正式回應，更多確切消息還是要等到官方公布為主。