《鏈鋸人 蕾潔篇》雙周奪冠票房破億！特典加印網：打敗黃牛惡魔

記者楊智仁／綜合報導

劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》9 月 19 日在日本上映繳出好成績，台灣部分上映更是 12 天賣破億榮獲雙周票房冠軍。而針對前兩周許多人抱怨「特典太少、黃牛出沒」的狀況，先前索尼影業宣布加印特殊工藝海報特典，同時未來五周購票贈特典情報同步公開。

▲▼鏈鋸。（圖／翻攝自SOny）

原作漫畫《鏈鋸人》由鬼才藤本樹創作，系列累計發行量突破 3000 萬冊，承接動畫第一季的《鏈鋸人 蕾潔篇》劇場版上映後好評如潮，粉絲們表示這次電影彌補《鏈鋸人》首季的遺憾，奔放激烈戰鬥場面、瘋狂的內容描寫完全呈現藤本樹風格，加上魅力滿點無法忘懷的女人「蕾潔」，最終反轉永遠刻在粉絲們心裡，真的就如藤本樹所說看完電影「滿腦子都是蕾潔」。

伴隨著好成績，官方宣布特別趕工加印粉絲敲碗的特殊工藝海報，網友們也紛紛大喊，「加印惡魔擊敗黃牛惡魔」、「痛宰黃牛和養牛仔」、「可以再進電影院刷了！」未來五周購票贈特典情報也已經公布，更多詳情可參粉絲專頁。

▲▼鏈鋸。（圖／翻攝自SOny）

【劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』未來五周購票贈特典情報】

第三周｜10/8-10/14
蕾潔之花 - 電影原稿紀念繪卡（全台限量1.5萬張）

第四周｜10/15-10/21
「焰夜集結款」原文A3特殊工藝國際版海報（全台限量3萬張）

第五周｜10/22-10/28
「綻放誘惑款」原文A3特殊工藝日本版海報（全台加印5萬張）

第六周｜10/29-11/4
「夜光狂鋸款」原文A3特殊工藝日本版海報（全台加印5萬張）

第七周｜11/5-11/11
「血紅決戰款」原文A3特殊工藝日本版海報（全台加印5萬張）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

