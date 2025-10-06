《超級瑪利歐兄弟 2》失落關卡藏40年曝光　玩家闖入錯亂地圖

記者楊智仁／綜合報導

數十年過去了《超級瑪利歐兄弟》系列的經典作品仍不斷被玩家挖掘出新的祕密。許多資深玩家應該都知道傳說中的「負世界（Minus World）」漏洞關卡，但那並非唯一的隱藏關卡，近期一群速通玩家與漏洞研究者又在《超級瑪利歐合集》（Super Mario All-Stars）中發現了更多隱藏的異常關卡。

所謂的「負世界」是在初代《超級瑪利歐兄弟》NES 版本中，玩家透過特定方式穿牆進入 1-2 關末端的隱藏傳送管，即可誤入一個錯亂的關卡。既然如此，相似度極高《超級瑪利歐兄弟2》理論上也有負世界。專家 Kosmic 在 YouTube 展開嘗試，他在新影片中解釋「關卡由『區域』與『頁面』構成，每關是一個區域，區域又分成多個頁面。」

Kosmic 指出，如果在傳送區域完全載入前就進到傳送管，遊戲會將你送往記憶體中載入的目的地。但若玩家在「移動中」進入傳送管，讓畫面持續捲動，可能導致傳送區在載入完成前就觸發傳送，這會造成黑畫面轉場錯亂，讓瑪利歐重新出現在「第0頁」。

在此基礎上，Kosmic 以相同原理操作《超級瑪利歐兄弟2》其他傳送點，他發現特殊 B-4 的錯誤版本，這關原應是城堡關卡，但錯誤版本採用 A-3 關卡結構，末端甚至出現旗桿。原本 B-4 應以拉下斧頭通關，接著世界數加一前往 C-1；然而在錯誤版本中，玩家改以旗桿結束關卡，導致「關卡數字」加一、而非「世界數字」加一，從而進入不存在的 B-5 。

Kosmic 隨後進入 B-5、B-9、B-A ( 關卡數字超過 9 系統改用字母表示 )，當通關 B-D 後，此時玩家會進入完全扭曲的世界，畫面充滿亂碼與圖層錯亂，呈現出如迷幻般的視覺地獄。這項發現令人驚嘆，不僅因為遊戲的年齡已近四十年，更因為 Kosmic 完全未使用任何外掛或修改工具，誰能想到這款「中年」遊戲裡，至今仍隱藏著這麼多尚未被揭露的祕密。