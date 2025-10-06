brawk賽前狂研究奧丁彈道奪MVP　Ethan謙虛認「我不是史上最強」

記者蘇晟彥／巴黎報導

《特戰英豪》2025巴黎世界賽由NRG驚險勝過FNC，拿下本次冠軍寶座。在冠軍賽上，NRG差點達成「最速傳說」以3：0贏下比賽，但FNC展現韌性，硬是在「11-1」將比數拉平到戰歌響起，他們也歸功在隊員間「互相鼓勵」，即使變隊客場壓力還是挺過去，甚至在「勝率為0」的日落之城擊敗對手，拿下最終冠軍。

▼NRG隊員在賽後互相感謝彼此，是團隊成員互相鼓勵，才在最後「日落之城」取下關鍵比分。（圖／記者蘇晟彥攝）



NRG在比賽開始氣勢就勢如破竹，更是以「奧丁」橫掃FNC信心，在拿下兩大分後，第三局比數更是直接以11：1攻守交換，剩下兩個小分就能以3：0達成成就，以最速傳說在世界冠軍賽上擊敗對手。但沒想到FNC韌性十足，將比數硬生生扳平，在加時賽（Over Time）上更擊敗NRG，讓NRG氣勢一度低靡。

但在教練團給出「現在最好的方式就向前看」後，再加上第五局來到兩隊勝率的極低（NRG在統計上甚至為0）的日落之城時，但隊員透露，其實在進入到這張圖後，隊伍就覺得自己贏定了，因為在事前就已經針對這張地圖有非常多的演練，而Fnatic選出雙決鬥的體系，讓NRG更好應付，這被教練團認為是致勝的關鍵。

此外，針對Mada的角色池非常豐富，他也歸功於教練 Bonkar在賽前不斷鼓勵他說「做你想做的是，嘗試任何你想打的打法」，讓它能隨心所欲使用不同的角色增加戰術豐富度；而隊員也透露， brawk是對上心態非常健康的成員，在賽前也花了大量時間研究奧丁的彈道等等，因此在前幾張地圖才會出現使用奧丁碾壓的局勢，替隊伍創造非常大的優勢。

最後，創下唯一一位兩度拿下世界冠軍的紀錄，Ethan謙虛表示「自己確實是很強的選手，但絕對不能說是『史上最強』」，同時將勝利獻給家人與另一半。而隊員也透露想要喝到掛慶祝奪冠，還有替「某人」剃光頭。