《戀與深空》海外應援爭議再起　「中國台灣」標註讓活動三次都翻車

▲▼ 。（圖／翻攝小紅書@沈星回1016生日企划）

▲海外玩家投放廣告應援。（圖／翻攝小紅書@沈星回1016生日企劃）

記者吳立言／綜合報導

戀愛手遊《戀與深空》再度因為應援活動引發台灣社群爭議。中國玩家團體「沈星回1016生日企劃」以角色生日為由，宣布自10月1日至31日購買台北市欣欣客運253路公車車身廣告，並在微博與小紅書上以「中國台灣台北巴士」名義公開宣傳，爭議用詞立即引起台灣玩家反感。

根據公開的企劃，該團體選擇在沈星回10月16日生日前後投放廣告，且從10月1日中國國慶日起跑，宣稱廣告將持續一個月。有台灣網友留言表示已經「看到廣告公車行駛」，相關照片隨即在社群平台流傳。此舉引發台灣玩家強烈反彈，批評「又一次硬吃台灣豆腐」、「到底要試探幾次」、「偷吃豆腐第一名」。

欣欣客運253路公車行經景美女中至台北車站，沿途涵蓋台北市重要路段。有玩家透露，已私訊立委黃捷及台北市議員苗博雅，要求正視此事。由於過去類似爭議曾兩度因台灣玩家積極反映被擋下，這次「成功登台」的應援更引發廣泛關注。

▲▼戀與深空玩家應援。（圖／記者吳立言攝）

▲台灣玩家為角色投放生日應援看板。（圖／記者吳立言攝）

事實上，《戀與深空》的中國玩家先前就曾因應援活動在台灣引發爭議。今年8月，「黎深0905生賀組」原規劃於西門町投放生日廣告，但公開文案卻標註「中國台灣」「台灣省」，引發台灣社群強烈批評。再往前追溯，6月角色「夏以晝」生日應援，同樣因中國玩家在文案中使用「中國台灣」字眼而遭到本地玩家抵制，最後在立委與議員陳情後才被迫下架。

不少台灣玩家坦言，生日應援原本是粉絲單純表達心意的活動，但當中國玩家在企劃中加入「中國台灣」等爭議字眼，就難免讓人感覺是刻意「吃豆腐」。他們強調，娛樂應援不該被政治化，否則只會破壞遊戲文化原本的純粹樂趣。

