《駭客入侵重製》高額要求惹爭議　網諷馬斯克笑話害到自身

記者黃冠瑋／綜合報導

科幻經典沉浸式模擬遊戲《駭客入侵》睽違25年後，宣布將在2026年2月5日推出《駭客入侵重製版》並同步移植到PS5上，讓不少粉絲感到興奮。然而在官方所釋出的遊戲PC規格中，粉絲發現要求竟極其嚴格，但從釋出畫面卻過於平滑，因此遭到許多玩家嘲諷，並以遊戲中暗諷科技富豪馬斯克來比喻差異過大。

▼《駭客入侵重製版》爆高規格笑話。（圖／翻攝自《Deus Ex Remastered》Steam）

根據外媒報導，《駭客入侵》最早是在2000年所推出，由於當時嫌少以腐敗政府與陰謀論為主題的遊戲，因此遊戲一推出就掀起不少轟動，其中也有不少名人粉絲也稱讚此款遊戲，像是科技富豪馬斯克就在2020年稱這款遊戲是「有史以來最棒的遊戲之一」，不過遊戲所主打標語「質疑一切，別信任任何人」，正好嘲諷到現今社會政府的腐敗，包括馬斯克也不例外，畢竟關於近年他也出過不少爭議，像是先前女兒就質疑他玩遊戲超爛，很難相信是《流亡黯道2》高端玩家。

不過此等笑話，或許官方也要跟著躺槍，隨著《駭客入侵重製版》宣布要在明年上市，官方也同時在Steam上架遊戲資訊，然而在遊戲介面的資訊欄中卻被粉絲發現，PC要求規格竟意外嚴格，建議配置包括16GB記憶體、五年內發布的高階CPU，以及 至少GeForce RTX 2080 或 Radeon RX 6750（顯示卡分別配備8GB和12GB記憶體），但是從官方所釋出的預告以及遊戲畫面以及角色模型卻是極其平面光滑，根本看不出為何要如此高規格，因此遭到許多粉絲嘲諷標語「質疑一切，別信任任何人」，直接打到自己。

雖說重製版畫質理論上會比原版來的更好，再加上光線追蹤或路徑追蹤等現代光渲染技術可以用來解釋這款遊戲相對較高的配置要求，但無論是Steam頁面還是預告片，都沒有提到這些技術，才是此次玩家嘲諷的主要原因。