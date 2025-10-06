ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《絲綢之歌》文件出現「神秘紋章」　類聖巢圖案引網猜未來DLC

記者黃冠瑋／綜合報導

《空洞騎士：絲綢之歌》自從遊戲在9月4日發售後，就掀起遊戲圈風潮，許多玩家都在討論劇情、戰鬥難度、打法等內容。雖說關卡難度曾勸退不少新手，但如今許多玩家也已成功破關，不過其中卻有人發現在遊戲文件檔中竟有從未出現過的「神秘紋章」，讓不少人猜測官方可能會在未來DLC加入。

▼《空洞騎士：絲綢之歌》出現神秘紋章。（圖／翻攝自《空洞騎士：絲綢之歌》Steam）

▲▼《空洞騎士：絲綢之歌》出現神秘紋章。（圖／翻攝自《空洞騎士：絲綢之歌》Steam）

《空洞騎士：絲綢之歌》可說是玩家眾盼已久的遊戲，遊戲也不失所望，在上市當天就曾一度造成全球大當機，甚至許多款獨立遊戲也因為它而紛紛延期上市，而這些一切都歸功於開發團隊Team Cherry耗時七年努力，才成功打造出近年來堪稱最精細且規模最大的獨立遊戲，其中也有許多官方偷偷加入的小巧思，像是癌症離世粉絲Seth所設計的同名BOSS角色，不過在這最終版本中，也有許多由於檔案過大，因此做了刪除調整，像是移除了紅珊瑚峽谷，也讓粉絲猜測未來恐會有DLC誕生。

對此，一名在Reddit上國外玩家Erictor04就發現在《空洞騎士：絲綢之歌》的文件檔中，意外被他翻出遊戲中所有紋章圖片，其中就出現一個遊玩過程從未出現的神祕紋章，而這紋章經過確認形狀類似《空洞騎士》初始地點聖巢圖樣。雖說官方目前沒有明確說明，但不少玩家猜測這很可能是官方刪除的內容又或者高機率是未來DLC會加入的紋章，而玩家會如此興奮的原因，其實是遊戲中只要讓大黃蜂裝備不同紋章，就會呈現些許不同效果，因此這也是遊戲中數一數二非常有特色的元素。

(Spoiler for all crests) So I was looking through the game files for interesting stuff and... BOY DID I FIND SOMETHING JUICY
byu/Erictor04 inSilksong

關鍵字：空洞騎士絲綢之歌

