全球首間《七龍珠》專賣店東京開幕！地點超方便11月搶限定周邊

記者楊智仁／綜合報導

由知名作家鳥山明所創作《七龍珠》在全世界都擁有大批粉絲，時至今日相關動畫、周邊、遊戲等 IP 仍不斷推出。為慶祝《七龍珠》系列誕生 40 周年，全球首間官方「DRAGON BALL STORE TOKYO」也確定會在 2025 年 11 月東京車站一番街 1 樓正式開幕。

▼過去七龍珠周邊可在 JUMPSHOP 購買。（圖／翻攝自推特）▲▼七龍珠。（圖／翻攝自推特）

《七龍珠》在所有漫畫迷心中的地位難以撼動，漫畫全球銷售超過 4.2 億冊，動畫系列在全球 80 個以上國家播送，被認為是世界最受歡迎的作品。而在日本《七龍珠》推出過許多限定快閃店，JUMP SHOP 也可以買到許多官方周邊，不過粉絲們還是希望能有一間專屬的《七龍珠》店鋪，如今這個願望即將成真。

「DRAGON BALL STORE」預計 2025 年 11 月 14 日在東京車站一番街 1 樓開幕，根據官方公告，店面將販售只有在此才能入手的限定商品，並以裝飾再現《七龍珠》世界觀為粉絲打造特別的體驗，更多詳細資訊陸續於官方網站與推特公開，預計在 10 月底會公布販售商品、店內設計與限定贈品情報。

【DRAGON BALL STORE TOKYO】

開幕日期：2025 年 11 月 14 日 ( 開幕數日內可能會實施入場限制 )

地址：〒100-0005 東京都千代田區丸之內 1-9-1 東京車站一番街 1 樓

營業時間：10:00 ～ 20:30（依東京車站一番街規定）

