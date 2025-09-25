《鏈鋸人 蕾潔篇》主題曲超強！「日排行榜雙冠」米津再創多紀錄

記者楊智仁／綜合報導

眾所矚目的《鏈鋸人 蕾潔篇》日前正式於台灣上映，而說到劇場版就絕對得提到米津玄師所創作主題曲〈IRIS OUT〉，根據 9 月 24 日最近數據，〈IRIS OUT〉在「Oricon 周榜串流排行」 與 「Oricon 周榜數位單曲（單曲）排行」 同時奪下第一。

▼鏈鋸人主題曲〈IRIS OUT〉人氣高。（圖／翻攝自米津玄師YT）

根據外媒報導，這是自 2024 年 1 月 8 日 Ado 的〈唱〉以來，睽違 1 年 9 個月再次有個人歌手同時拿下「數位榜雙冠」，也是今年度首次，若限定男性個人歌手，上一次紀錄則是米津玄師本人在 2022 年 10 月以《鏈鋸人》動畫主題曲〈KICK BACK〉登頂。「周榜數位單曲排行」 中〈IRIS OUT〉以 3 萬 7627 次下載量空降第一，同時成為米津通算第 18 首奪下數位單曲冠軍的作品，再度刷新他所保持的「個人歌手數位單曲歷代最多冠軍作品數」紀錄。

「周榜串流排行」部分〈IRIS OUT〉首周播放次數突破 2697 萬 3074 次，成為首位個人歌手周播放量突破 2000 萬次 的創舉，截至目前，能夠達成周播放數超過 2000 萬次的歌手僅有 BTS、Official髭男dism、YOASOBI、Creepy Nuts，米津玄師則是 史上首位達成此紀錄的個人歌手。而〈IRIS OUT〉YouTube MV 公開短短一周就突破 2000 萬觀看。