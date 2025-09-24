ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

童年再臨「數碼寶貝」一番賞9月台灣開抽　「奧米加獸」寫實登場

記者楊智仁／綜合報導

「進化吧！合而為一的力量！」數碼寶貝粉絲心中永不磨滅的名場景，再次透過一番賞回到眼前，台灣萬代南夢宮有限公司玩具事業部將於9/27與日本同步推出【一番賞 數碼寶貝 -光與闇的衝突-】，全台指定7-11便利商店與一番賞官方認證通路開抽。以2000年劇場版《數碼寶貝大冒險 我們的戰爭遊戲！》及 2003 年劇場版《數碼寶貝大冒險02 超惡魔獸的反擊》為主題，集結粉絲夢寐以求的經典角色與場景。

▲▼數碼寶貝。（圖／廠商提供）

A獎與雙重中獎帶來了2000年劇場版《我們的戰爭遊戲！》登場的究極合體「奧米加獸」，象徵著戰鬥暴龍獸與鋼鐵加魯魯獸在意志與羈絆之下的最強融合；B獎則重現了2003年劇場版《超惡魔獸的逆襲》中，承接奧米加獸力量後進化的「帝皇龍甲獸：聖騎士型態」，氣勢滿點的盔甲與聖騎士姿態散發壓出倒性存在感；C獎的「亞古獸＆加布獸角色模型套組」化身療癒驚喜，坐姿模型套組細緻呈現出角色的萌度與活力。

▲▼數碼寶貝。（圖／廠商提供）▲▼數碼寶貝。（圖／廠商提供）▲▼數碼寶貝。（圖／廠商提供）

D獎帶來A3尺寸的「透明海報」，集結《數碼寶貝大冒險》《數碼寶貝大冒險02》《數碼寶貝馴獸師之王》三代作品共六款的名場景設計；E獎的「ACLLECT系列壓克力立牌」共18款，從可愛Q版的原始狀態到精緻寫實的合體型態，每一款都像翻開數碼世界圖鑑般充滿驚喜；F獎「壓克力吊飾」包含經典神聖計畫、數碼暴龍機與可愛大耳獸共七款，每個細節都勾起粉絲的懷舊情懷。

▲▼數碼寶貝。（圖／廠商提供）▲▼數碼寶貝。（圖／廠商提供）

關鍵字：數碼寶貝

【泥流入侵】花蓮堰塞湖溢流釀災！街區空拍曝慘況

