恐怖《OD》製作傳「靈異聲響」　小島秀夫怕到帶員工去神社祈福

記者黃冠瑋／綜合報導

自從《死亡擱淺2》於6月26日正式上市後，許多人都開始期待小島秀夫後續新作。如今小島工作室迎來成立十週年，除了回顧這幾年的經歷，同時也震撼公開與Xbox合作恐怖新作《OD》預告，不過其中小島秀夫就透露製作時很可能真的錄到鬼聲，但他深怕遊戲受到影響，於是趕忙帶著員工和微軟一起去神社祈福。

▼恐怖新作《OD》預告詭異聲響是真的鬧鬼。（圖／翻攝自YouTube／KOJIMA PRODUCTIONS）

▲▼恐怖新作《OD》預告詭異聲響是真的鬧鬼。（圖／翻攝自YouTube／KOJIMA PRODUCTIONS）

根據外媒報導，小島工作室即將迎來十週年，而在這次十周年紀念活動「Beyond The Strand」上，工作室也搶先公開了恐怖新作《OD》預告片「KNOCK」，預告中由演員蘇菲亞莉莉絲飾演的一名女角作展開，在詭異屋中點亮蠟燭，雖說整體呈現不會過於陰暗，但整個氛圍顯得格外詭譎，在燭台上也出現嬰兒、頭顱形狀的蠟燭，主角正要點起蠟燭時，身後卻傳詭異聲響，隨後變有一雙手抓著主角，此等恐怖場景，讓許多觀眾都不禁聯想起2014年所推出的試玩版恐怖遊戲《P.T.》。

如果熟悉小島秀夫遊戲風格就會知道，他自己很喜歡在遊戲中加入各種名人，以及會深入考察自己遊戲所需要的元素，並把這些都錄製下來，方便後續遊戲製作，而此次《OD》預告片也不例外，小島秀夫為了忠實還原恐怖題材，據透露曾到有過鬧鬼的地方蒐集錄製，後續遊戲製作他也想去全世界有鬧鬼的地方，蒐集各種恐怖題材。

對此，他也透露在此次預告中所呈現的房間很可能真的是鬧鬼，因為預告中所傳出的劈啪作響聲音其實是在工作室裡面錄到的，但他也表示，「她」現在已經不再那裡了，不過小島秀夫深怕遊戲受到詛咒甚至影響到員工，因此事後他也趕忙帶著員工與微軟一起到神社祈福，以確保遊戲能推出一個安全版本。

關鍵字：小島秀夫OD恐怖遊戲

【家裡變這樣】老公過世隔天就受災！光復阿嬤痛哭 #花蓮馬太鞍溪堰塞湖

