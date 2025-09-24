《鏈鋸人 蕾潔篇》藤本、米津鬼才首對談！兩人都狂粉不能輸

ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鏈鋸人 蕾潔篇》藤本、米津鬼才首對談！兩人都是狂粉不能輸

記者楊智仁／綜合報導

眾所矚目《鏈鋸人 蕾潔篇》今日 ( 9/24 ) 正式於台灣上映，主題曲與片尾曲皆由米津玄師負責，這是他繼 2022 年電視動畫版後相隔三年再次攜手，洗腦歌詞與輕快旋律再度引發熱潮，先前官方也釋出米津與藤本樹首度面對面交流影片，兩位鬼才相遇究竟會擦出甚麼火花呢。

▼《鏈鋸人 蕾潔篇》主題曲相當好聽。（圖／翻攝自@hachi_08推特） ▲▼鏈鋸人 。（圖／翻攝自推特）

身為藤本作品狂熱粉絲，米津訪談中表示，「我小時候也曾想成為漫畫家，所以同世代的人能畫出這麼有衝擊力作品，對我來說是一種強烈刺激，雖然領域不同但我覺得不能輸，自己也要更加努力，這種心情我到現在仍記得非常清楚。」另一方面，藤本樹透露學生時期便是米津粉絲，「我認為米津先生歌曲對聽者來說很容易理解，能成為作品的指引，有時候我會擔心像《鏈鋸人》片頭曲會不會變得過於解釋性，但米津先生很擅長抓取重點，同時還能保留一些隨性、遊戲般的部分，所以〈KICK BACK〉最後變成一首非常棒的歌曲。」

對談後半兩人則聊到《鏈鋸人 蕾潔篇》主題曲〈IRIS OUT〉、以及米津玄師與宇多田光合作片尾曲〈JANE DOE〉創作秘辛，也深入探討「蕾潔」這個角色定位與意義，除此之外，兩人還談到各自童年閱讀的漫畫、書籍、電影，以及踏入創作領域契機。身為同世代創作者，他們不僅交流專業面向如何建立獨特世界觀，也因相近感性和親近感而讓對談氣氛格外熱絡，更多詳細內容可以至影片內查看。

