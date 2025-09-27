美國Xbox二次瘋漲掀網議　前暴雪總裁稱：關稅只是藉口另有原因

記者黃冠瑋／綜合報導

一句「早買早享受，晚買享折扣」標語，對於購買硬體設備的玩家而言，可說是封為圭臬，然而此等依據可能要被打破。隨著微軟、任天堂先後宣布調漲主機價格後，沒想到時隔不久微軟再次宣布將要調漲美國Xbox引起網友討論，對此前暴雪總裁Mike Ybarra就指出，「關稅只是漲價藉口，利潤沒達預期才是原因」。

▼美國Xbox第二次上漲。（圖／翻攝自Getty Images）

根據外媒報導，隨著四月川普關稅政策影響，各國許多產業紛紛受到衝擊，就連遊戲產業也不例外，像是5月微軟就上調了Xbox Series X/S的價格，部分限量版手把和其他遊戲設備也受到影響。沒想到才不到半年時間，微軟近日又再度宣布將要調漲Xbox價格，這也是今年度第二次漲價。根據最新公告，微軟宣布Xbox Series S 512GB版的價格將從380美元（約新台幣11,520元）漲至400美元（約新台幣12,128元），1TB版的價格將從430美元（約新台幣13,038元）漲至450美元（約新台幣13,644元），Xbox Series X數位版的價格將從550美元（約新台幣16,676元）漲至600美元（約新台幣18,192元），並將在10月3日即刻生效。

雖說微軟在公告表明，由於「整體經濟環境的變化」，他們不得不調整建議零售價，而這次的價格調漲僅限於美國地區，且與5月全球性的漲價不同，手把與耳機等周邊配件價格維持不變，讓許多網友都感到哀號，畢竟很多人都抱持著「早買早享受，晚買享折扣」策略。

不過有趣的是，前暴雪總裁Mike Ybarra則是對此發表了不同看法，他認為5月的全球性調漲確實是必要的，但近日微軟調漲價格，關稅只是被用來當成藉口，真正原因是「利潤問題」，他就直言利潤沒達應有預期，這次調漲目的是讓消費者來填補此次利潤缺失。

另外值得一提的是，Ybarra曾經擔任過微軟遊戲副總裁，在Xbox工作二十多年後於 2019年離職，之後他選擇加入暴雪擔任執行副總裁，並在J. Allen Brack離職後晉升為總裁，後續在微軟於2024年對動視暴雪的收購後，Ybarra則離開了暴雪，因此關於Ybarra探討Xbox也不無道理。