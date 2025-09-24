大宇資多觸角拓版圖　重量級IP恐怖遊戲、壽喜燒新店驚喜登場

記者蘇晟彥／台北報導

大宇資訊在今年積極擴展事業版圖，在今年春酒上不僅宣部多款遊戲發表，日前更宣布與恐怖大師「伊藤潤二」合作的新遊戲《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》遊戲畫面。此外，大宇24日晚間也宣布，旗下餐飲品牌將迎來新篇章，將在日本推出以壽喜燒為主題的新餐廳「SUKIYAKI六松」，期待國人訪日能享受到視覺、嗅覺交織出的沈浸式用餐體驗。

▼大宇在春酒時公佈將於超人力霸王合作。（資料照／記者蘇晟彥攝）



大宇資訊在2025年春酒上，向媒體宣布將會開發、代理多款遊戲，其中近期討論度最高的「伊藤潤二」系列遊戲已經於上週公佈，而被視為年度重磅的「超人力霸王」IP合作、自研遊戲《UIA神秘入侵檔案》仍沒有確定上市消息，但自研女鬼橋1、2在台灣上市後口碑極佳，也奠定不少玩家對於大宇製作恐怖遊戲的實力。

此外，大宇積極進攻餐飲版圖，確定將在六本木迎來「壽喜燒」第12間新品牌壽喜燒「SUKIYAKI 六松」以現代美學重新演繹傳統滋味，結合頂級食材與職人匠心，將熟悉的經典升華為別具層次的饗宴體驗。帶有「節慶限定」與「家庭料理」的雙重形象，「SUKIYAKI 六松」透過現代感的演繹，將壽喜燒推向全新高度。嚴選以九州產為主的A5黑毛和牛，職人依部位特性細膩調整厚薄與火候，展現油脂甘甜與紅肉鮮香交織的極致口感。搭配四季旬味蔬菜與獨家割下（調味醬汁），在甜鹹交錯間創造出深邃餘韻，每一口都堆疊出豐富層次。吧台席次更讓客人近距離欣賞料理演繹，隨著牛肉入鍋、香氣瀰漫的瞬間，視覺與嗅覺共同營造出沉浸式的用餐體驗。

市場數據顯示，壽喜燒在訪日觀光客間具有極高人氣。根據2024年調查，壽喜燒在「最美味的日本料理」中名列第3，「下次想再吃的料理」也高居第5。作為大宇資訊集團在日本新開的餐飲據點，「SUKIYAKI 六松」選擇以壽喜燒作為核心料理，除了承載百年歷史的經典魅力，更因壽喜燒在外食市場仍有極大的發展潛力。餐廳希望透過現代化演繹與頂級食材，將這道傳統料理帶入新的風格與體驗，吸引既重視品質也追求創新感的國際饕客。

【店鋪資訊】

店名：SUKIYAKI 六松

營業時間：週一～週六 17:00〜23:00（最後點餐 22:30）

※ 週日公休（如遇連假，則最後一天為公休）

地址：〒106-0032 東京都港區六本木 4-12-11 竹岡大樓 B1F

電話：03-6804-5070