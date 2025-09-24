ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

大宇資多觸角拓版圖　重量級IP恐怖遊戲、壽喜燒新店驚喜登場

記者蘇晟彥／台北報導

大宇資訊在今年積極擴展事業版圖，在今年春酒上不僅宣部多款遊戲發表，日前更宣布與恐怖大師「伊藤潤二」合作的新遊戲《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》遊戲畫面。此外，大宇24日晚間也宣布，旗下餐飲品牌將迎來新篇章，將在日本推出以壽喜燒為主題的新餐廳「SUKIYAKI六松」，期待國人訪日能享受到視覺、嗅覺交織出的沈浸式用餐體驗。

▼大宇在春酒時公佈將於超人力霸王合作。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 大宇

▲▼ 大宇

大宇資訊在2025年春酒上，向媒體宣布將會開發、代理多款遊戲，其中近期討論度最高的「伊藤潤二」系列遊戲已經於上週公佈，而被視為年度重磅的「超人力霸王」IP合作、自研遊戲《UIA神秘入侵檔案》仍沒有確定上市消息，但自研女鬼橋1、2在台灣上市後口碑極佳，也奠定不少玩家對於大宇製作恐怖遊戲的實力。

此外，大宇積極進攻餐飲版圖，確定將在六本木迎來「壽喜燒」第12間新品牌壽喜燒「SUKIYAKI 六松」以現代美學重新演繹傳統滋味，結合頂級食材與職人匠心，將熟悉的經典升華為別具層次的饗宴體驗。帶有「節慶限定」與「家庭料理」的雙重形象，「SUKIYAKI 六松」透過現代感的演繹，將壽喜燒推向全新高度。嚴選以九州產為主的A5黑毛和牛，職人依部位特性細膩調整厚薄與火候，展現油脂甘甜與紅肉鮮香交織的極致口感。搭配四季旬味蔬菜與獨家割下（調味醬汁），在甜鹹交錯間創造出深邃餘韻，每一口都堆疊出豐富層次。吧台席次更讓客人近距離欣賞料理演繹，隨著牛肉入鍋、香氣瀰漫的瞬間，視覺與嗅覺共同營造出沉浸式的用餐體驗。

市場數據顯示，壽喜燒在訪日觀光客間具有極高人氣。根據2024年調查，壽喜燒在「最美味的日本料理」中名列第3，「下次想再吃的料理」也高居第5。作為大宇資訊集團在日本新開的餐飲據點，「SUKIYAKI 六松」選擇以壽喜燒作為核心料理，除了承載百年歷史的經典魅力，更因壽喜燒在外食市場仍有極大的發展潛力。餐廳希望透過現代化演繹與頂級食材，將這道傳統料理帶入新的風格與體驗，吸引既重視品質也追求創新感的國際饕客。

【店鋪資訊】
店名：SUKIYAKI 六松
營業時間：週一～週六 17:00〜23:00（最後點餐 22:30）
※ 週日公休（如遇連假，則最後一天為公休）
地址：〒106-0032 東京都港區六本木 4-12-11 竹岡大樓 B1F
電話：03-6804-5070

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【反擊來了】釋昭慧自爆月薪14萬　「我需要什麼供養？」

推薦閱讀

Steam玩家收藏竟破「4萬款遊戲」！價值上千萬...要七年才玩得完

美國安全部把抓移民比作抓寶可夢？網狂標任天堂法務：告他們

大宇資多觸角拓版圖　重量級IP恐怖遊戲、壽喜燒新店驚喜登場

《鬼滅之刃》狛治戀雪視覺圖公開！「一輩子守護你」粉絲淚崩

《絲綢之歌》「超難關卡」引網好奇　櫻桃組解釋：向大黃蜂看齊

走路模擬器《一步一腳印》避開「獨立神作」後宣布上市

「寶可夢卡牌」太紅詐騙頻傳...新招「退貨掉包」專家提醒需防

《沉默之丘f》評分解禁開85分　外媒驚讚：大膽創新超越經典

憶《烏龍派出所》40年！作者曾患十二指腸潰瘍...曝「沒回頭路」

PSP是歐洲足球隊秘密武器？前球星爆料「槍戰遊戲凝聚隊友」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鏈鋸人 蕾潔篇》票房破12億

任天堂訴訟主張模組不算完整遊戲

「寶可夢卡牌」太紅詐騙頻傳

《沉默之丘f》評分解禁開85分

《沉默之丘f》完整版試玩老實說！

日選手接力秀《航海王》魯夫2~5檔

《一步一腳印》宣布上市

作者憶《烏龍派出所》40年旅程

《鬼滅之刃》狛治戀雪視覺圖網淚崩

最貴《寶可夢》卡牌成交價竟破1億

最新新聞

Steam玩家收藏竟破「4萬款遊戲」

美國安全部把抓移民比作抓寶可夢？

大宇資多觸角拓版圖

《鬼滅之刃》狛治戀雪視覺圖網淚崩

《絲綢之歌》超難關卡引網好奇

《一步一腳印》宣布上市

「寶可夢卡牌」太紅詐騙頻傳

《沉默之丘f》評分解禁開85分

作者憶《烏龍派出所》40年旅程

PSP是曼聯成功的秘密武器

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366