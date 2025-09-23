ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

憶《烏龍派出所》40年！作者曾患十二指腸潰瘍...曝「沒回頭路」

記者楊智仁／綜合報導

1976年《週刊少年Jump》42號上正式刊登《烏龍派出所》第一回，這部漫畫最終寫下連載40年、單行本200卷、從未斷稿的傳奇，甚至被列入金氏世界紀錄，作者秋本治回憶最初起點時，坦言心情不是喜悅而是滿滿的不安。

▼《烏龍派出所》秋本治回憶最初起點。（圖／翻攝自巴哈、東立）▲▼烏龍派出所。（圖／翻攝自巴哈、東立）

根據外媒報導，秋本治表示自己雖然因投稿作品入選而得到連載機會，但沒有「真的要成為連載作家」的實感，編輯希望他能先準備好10篇故事作為庫存，但他僅完成6篇等於連載開始後只有一個半月的緩衝，對於能否每周繳出19頁稿件，他坦言壓力極大。更艱難的是，連載初期他健康狀況不佳，長年生活不規律甚至在開始連載時就罹患十二指腸潰瘍，每天需服用八種藥物，即便如此他仍告訴自己必須堅持下去「因為連載開始了，就沒有回頭路」。

他提到，當自己開始以「職業漫畫家」身份翻開《週刊少年Jump》時，才真正意識到其他漫畫家們的厲害之處，「每周都能如期交稿本身，就是件了不起的事」。回顧當年，秋本治強調自己完全沒想到《烏龍派出所》會一路連載40年，起初只想「先畫10話湊成一本單行本」，但在「畫下去就回不了頭」的心情下，他選擇全力以赴因此走出一條令人敬佩的道路。

