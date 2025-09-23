ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

PSP是歐洲足球隊秘密武器？前球星爆料「槍戰遊戲凝聚隊友」

記者楊智仁／綜合報導

前英格蘭球星韋恩・魯尼（Wayne Rooney）近日在 Podcast 節目中透露，他效力曼聯期間，球隊成功的關鍵之一竟是 Sony PSP 掌上遊戲機。他認為隊友們在巴士與飛機上透過連線對戰，不僅娛樂消遣，更提升了溝通與團隊默契。

▼球隊成功的關鍵之一竟是PSP。（圖／翻攝自推特）▲▼球星PSP。（圖／翻攝自推特）

魯尼於 2004 至 2017 年效力曼聯，期間隨隊奪下五座英超冠軍、一次足總盃、三座聯賽盃以及歐霸與歐冠冠軍。先前他在節目中談到 EA Sports FC 26 時，意外爆料當年球隊文化。魯尼表示，雖然他過去常玩《FIFA》與《決勝時刻》，但在曼聯時期真正影響深遠的是 PSP 上的軍事射擊遊戲 《SOCOM》，「我們會在巴士上或飛機上玩 5 對 5，遊戲要求溝通、戰術協調甚至要去救隊友，這讓我們更有凝聚力，我相信這是成功的重要原因之一。」

魯尼甚至笑稱，遊戲裡每位隊友的風格都與場上表現相呼應。「卡里克 ( Michael Carrick )總是冷靜、偷偷丟手榴彈，而我就是正面衝鋒。」不過並非所有人都樂在其中，像守門員范德薩經常被吵得受不了會躲得遠遠的，魯尼說法也呼應了前隊友回憶，他們曾在 2023 年的節目中指出，PSP 對團隊氛圍有巨大貢獻，甚至影響了球隊文化與勝利心態。

▲▼球星PSP。（圖／翻攝自推特）

【台灣人都憑感覺唸XD】外國人學台語「變調規則」超崩潰！

