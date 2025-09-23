《鬼滅》演完樂團開唱《玩具總動員》？跑錯影廳網笑翻：還我眼淚

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》這股熱潮吹向世界，根據官方統計全球總觀影人次已達 5500 萬 4375 人，累計票房突破 680 億日圓。《鬼滅之刃》的人氣也帶來許多趣事，先前就有網友分享，在墨西哥電影播完後一支樂隊走入影廳，很突然就開始演奏《玩具總動員》歌曲，原本壯闊感人的氛圍瞬間變的歡樂起來。

▼樂團疑似跑錯影廳開唱。（圖／翻攝自推特）

《鬼滅之刃 無限城》電影招牌經費爆炸的戰鬥特效、還有深刻角色故事感動許多觀眾，日本票房突破 340 億日圓，超越《神隱少女》登影史票房第二名；台灣部分僅一個月票房即突破 7.4 億元大關；北美、印度、泰國票房也是各種狂飆。不過在墨西哥卻發生一起意外插曲，電影結束伴隨著 Lisa 的歌聲，大家還沉浸在戰鬥勝利、感人振奮的氛圍中，沒想到一支樂隊走入影廳開始演奏《玩具總動員》歌曲〈You’ve Got A Friend In Me〉、〈When She Loved Me〉。

原本壯闊氛圍突然變得...很輕快，後方感謝工作人員字幕不知不覺成為背景板，許多觀眾笑出來開始拿手機錄影，網友也紛紛喊到「把眼淚還來」。據了解原來《玩具總動員》慶祝上映 30 周年最近在重映，該樂團好像是跑錯影廳了，所以才會出現這意外插曲。