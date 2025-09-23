《鏈鋸人》電影作者狂讚「滿腦子都是蕾潔」　親繪制服插圖公開

記者楊智仁／綜合報導

《鏈鋸人 蕾潔篇》可說是近期最受矚目的動漫電影，上周在日本上映也繳出 12.4 億日圓的好成績同時登上票房冠軍。先前的活動中，官方也公開藤本樹的留言與「蕾潔」插畫，作者表示「看完之後滿腦子都是蕾潔讓我完全睡不著！」

▼《鏈鋸人 蕾潔篇》近期最受矚目的動漫電影。（圖／翻攝自推特）

《鏈鋸人》原作漫畫累計發行量突破 3000 萬部，目前正於集英社的《少年Jump+》連載，作者藤本樹更被譽為天才漫畫家，而這次《蕾潔篇》承接電視動畫最終回之後故事，描繪主角電次與神秘少女蕾潔相遇後，被她牽動命運、逐步陷入無法預測的漩渦之中。目前《蕾潔篇》日本上映大獲好評，藤本樹特別發表感言，「看完後我腦中一直想著蕾潔完全睡不著，真的太棒了！畢姆（鯊魚魔人）在電影裡表現幾乎是漫畫的兩倍努力，真希望當初能更細心對待他，感謝製作電影的所有人、以及進戲院觀賞的大家！」

同時活動內公開藤本樹親繪的插畫，畫中蕾潔身穿制服，這也讓淀治聲優戶谷興奮地表示，「這是不是意味著她去上學了？這插畫真是神來之筆！」蕾潔聲優上田麗奈則笑著回應，「藤本老師真的很開心，這讓我最感動。他特地思考蕾潔的形象並畫出這張圖讓我更覺得珍貴，插畫裡的蕾潔雙頰泛紅真的太好了，好想把劇情說出來！」