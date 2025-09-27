《惡靈古堡9》「獨眼老里昂」意外洩漏　滄桑感引網驚：真的？

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下《惡靈古堡9：安魂曲》自從在先前《惡靈古堡4重製版》1000萬慶祝影片中爆出消息後，讓許多粉絲相當期待。雖說先前官方就有明確說明主角換成葛蕾絲，但卻還是有許多爆料指稱高人氣里昂將會回歸，不料近日竟有疑似外包商意外洩漏了「獨眼老里昂」形象，如此滄桑不禁讓許多網友好奇圖片真實性。

▼《惡靈古堡9：安魂曲》意外爆出「獨眼老里昂」。（圖／翻攝自X／@RE_Games）

事情其實是，近日有網友發現，在4chan匿名討論區上出現一張關於《惡靈古堡9：安魂曲》的簡體中文圖片，其中除了介紹此次遊戲所使用的RE引擎外，同時還附上三張所製作的圖片，而當中就有一張疑似《惡靈古堡》高人氣里昂，只不過這張圖里昂顯得非常滄桑並且還佩戴了單邊黑色眼罩，消息一出後直接遭到許多網友瘋傳。

雖說早在先前官方就證實主角不是里昂，而是此次新加入的女角色「葛蕾絲」，因為作為遊戲體驗，里昂已不再能帶給玩家驚嚇爽感，所以官方才放棄採用里昂，只不過官方卻沒有把話說死，畢竟先前爆料就有指出玩家除了可以操作女主外，還會有其他角色能操作，其中就暗示里昂將會依照時間線回歸，推算如果里昂加入到《惡靈古堡9：安魂曲》探索，那麼年齡很可能是48歲中年大叔形象，很符合此次意外洩漏的圖片。

不過卻也有不少人提出質疑，畢竟現在圖片合成非常普遍，再加上釋出內容太過意外，此外符合程度如此之高，不免讓人懷疑該圖的真實性，對此卡普空官方也沒有針對此事做出任何回應，或許只能等到2026年2月《惡靈古堡9：安魂曲》上市時，才能正式揭曉此事。