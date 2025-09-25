《戰地風雲6》「烈焰風暴」回歸　網好奇久歸原因總監揭1理由

記者黃冠瑋／綜合報導

對於重新翻修遊戲或許不是一件簡單工程，但翻新遊戲中物件或是地圖，從外界看來或許相當容易，然而對於EA而言可不見得是如此。關於此次《戰地風雲6》將回歸經典地圖「烈焰風暴」時，就有人好奇為何地圖翻新要如此之久，對此遊戲設計總監Shashank Uchil坦言，「很難符合玩家期待又要融合破壞性」。

▼《戰地風雲6》「烈焰風暴」地圖回歸。（圖／翻攝自《戰地風雲6》Steam）

根據外媒報導，EA旗下《戰地風雲》系列，歷經《戰地風雲2042》上市失利後，如今最新作《戰地風雲6》大規模公測已成功圓滿結束，遊戲也將在10月10日正式登場，同時官方也釋出多張遊戲地圖預覽，其中就有《戰地風雲3》中經典地圖「烈焰風暴」回歸，讓不少玩家開始期待遊戲上線，不過卻有玩家好奇為何官方地圖翻新會如此之久，畢竟對於整個遊戲重製，地圖翻新可說是相對非常簡單。

對此，《戰地風雲6》設計總監Shashank Uchil近日接受外媒專訪回應此事，其中就表示，「玩家不會相信這有多難，這張圖的更新需要適應現代玩家的感受和新遊戲的技術，同時還要保留懷舊元素，要完美地做到這一切並非易事」，但Uchil也強調問題就在這裡，要把這張經典地圖融入破壞性又要確保能夠適應與《戰地風雲3》不同的武器機制，比大家想像中的還要複雜，畢竟這張地圖距離首次推出時已經長達14年之久。

另外，此次除了經典地圖「烈焰風暴」外，有爆料指出還會有三張地圖將會獲得重製，其中就包括《戰地風雲4》「Propaganda」、《戰地風雲3》「塔拉市場」、《戰地風雲：強硬路線》「市中心」，不過目前EA仍未證實此事，但EA卻有表示，遊戲將會在未來DLC增加更多地圖。