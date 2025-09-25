ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《戰地風雲6》「烈焰風暴」回歸　網好奇久歸原因總監揭1理由

記者黃冠瑋／綜合報導

對於重新翻修遊戲或許不是一件簡單工程，但翻新遊戲中物件或是地圖，從外界看來或許相當容易，然而對於EA而言可不見得是如此。關於此次《戰地風雲6》將回歸經典地圖「烈焰風暴」時，就有人好奇為何地圖翻新要如此之久，對此遊戲設計總監Shashank Uchil坦言，「很難符合玩家期待又要融合破壞性」。

▼《戰地風雲6》「烈焰風暴」地圖回歸。（圖／翻攝自《戰地風雲6》Steam）

▲▼《戰地風雲6》「烈焰風暴」地圖回歸。（圖／翻攝自《戰地風雲6》Steam）

根據外媒報導，EA旗下《戰地風雲》系列，歷經《戰地風雲2042》上市失利後，如今最新作《戰地風雲6》大規模公測已成功圓滿結束，遊戲也將在10月10日正式登場，同時官方也釋出多張遊戲地圖預覽，其中就有《戰地風雲3》中經典地圖「烈焰風暴」回歸，讓不少玩家開始期待遊戲上線，不過卻有玩家好奇為何官方地圖翻新會如此之久，畢竟對於整個遊戲重製，地圖翻新可說是相對非常簡單。

對此，《戰地風雲6》設計總監Shashank Uchil近日接受外媒專訪回應此事，其中就表示，「玩家不會相信這有多難，這張圖的更新需要適應現代玩家的感受和新遊戲的技術，同時還要保留懷舊元素，要完美地做到這一切並非易事」，但Uchil也強調問題就在這裡，要把這張經典地圖融入破壞性又要確保能夠適應與《戰地風雲3》不同的武器機制，比大家想像中的還要複雜，畢竟這張地圖距離首次推出時已經長達14年之久。

另外，此次除了經典地圖「烈焰風暴」外，有爆料指出還會有三張地圖將會獲得重製，其中就包括《戰地風雲4》「Propaganda」、《戰地風雲3》「塔拉市場」、《戰地風雲：強硬路線》「市中心」，不過目前EA仍未證實此事，但EA卻有表示，遊戲將會在未來DLC增加更多地圖。

關鍵字：戰地風雲槍戰EA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ROSÉ公開〈APT.〉第一版　少了火星人歌詞大不同！

推薦閱讀

《戰地風雲6》「烈焰風暴」回歸　網好奇久歸原因總監揭1理由

打磨6年、歷經改名　Riot格鬥遊戲《2XKO》電玩展試玩搶先報

美政府寶可夢影片惹眾怒...官方稱未授權　前主管：不太可能告

爆料曝Netflix加速《鬼滅之刃》真人企劃！電影爆紅是最佳時機

化身《鬼滅之刃》烏鴉穿梭無限城？海外攤位VR體驗網喊「超暈」

《荒野起源》訴訟攻防戰開打　騰訊駁斥索尼：通用材別獨攬專利

《寶可夢傳說Z-A》試玩老實說！畫質大提升、動作制戰鬥變化更多

《鏈鋸人 蕾潔篇》主題曲超強！「日排行榜雙冠」米津再創多紀錄

直擊／《仁王3》閃電宣布發售日　電玩展通關「限定關卡」送原創T

連載12年《轉生史萊姆》小說迎完結　銷量破5600萬異世界代表作

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

百萬實況主父親癌逝...仍囑「記得直播」

《鬼滅之刃》狛治戀雪視覺圖網淚崩

任天堂訴訟主張模組不算完整遊戲

連載12年《轉生史萊姆》小說迎完結

《鏈鋸人 蕾潔篇》票房破12億

《沉默之丘f》評分解禁開85分

爆料曝《鬼滅之刃》真人企劃加速

《沉默之丘f》完整版試玩老實說！

《鬼滅之刃》印度上映變演唱會

《寶可夢傳說Z-A》試玩老實說！

最新新聞

《戰地風雲6》烈焰風暴地圖回歸

Riot格鬥遊戲《2XKO》電玩展試玩

美政府寶可夢影片惹眾怒...官方稱未授權

爆料曝《鬼滅之刃》真人企劃加速

VR體驗《鬼滅之刃》烏鴉穿梭無限城

《荒野起源》訴訟攻防戰開打

《寶可夢傳說Z-A》試玩老實說！

《鏈鋸人 蕾潔篇》OP日排行榜雙冠

直擊／《仁王3》閃電宣布發售日

連載12年《轉生史萊姆》小說迎完結

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366