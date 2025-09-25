ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢傳說Z-A》試玩老實說！畫質大提升、動作制戰鬥變化更多

記者蘇晟彥／台北報導

寶可夢全新作品，也是採用即時動作戰鬥的《寶可夢傳說Z-A》將在 10月16日正式上市，官方首度在台灣舉辦試玩會，邀請媒體搶先體驗「第一個」在Switch 2上市、具有跨時代意義的新作，試玩會將體驗「野生特區」、「ZA登峰戰」、「升級戰」及「超級進化大食花戰」四個內容，將依照記者個人心得來跟大家分享第一手試玩心得！

※遊戲屬於試玩內容，正確資訊以上市版本為主。

▲▼ 寶可夢Z-A 。（圖／Pokemon Company提供）

在介紹這次遊玩心得前，先來簡單介紹《寶可夢傳說Z-A》這款遊戲，這是繼2022年推出的《寶可夢傳說 阿爾宙斯》後，延續「傳說」之名的下一款遊戲，與其他版本不同，這次僅有單一版本，且捨棄以往的「回合制」戰鬥，改用即時動作RPG，初始寶可夢可以選擇菊草葉、暖暖豬或是小鋸鱷作為冒險起點。

．「野生特區」

在這次《寶可夢傳說Z-A》中，最大的特色就是將遊戲分成「白天」、「黑夜」兩個環節，在白天類似於一般的探索環節，可以在密阿雷市各地野生特區進行寶可夢的捕捉跟探索。

本作在戰鬥中上有非常大的改變，捨棄以往的回合制，改成即時動作，當在地圖上遇到野生／對手寶可夢後，可以透過切換不同寶可夢，靠近後進行戰鬥，可以選擇正面迎敵，也可選擇「偷襲」，當使用偷襲時，可以創造有利的環境，或是多一次攻擊的機會。

在地圖中，可以進行探索，每個野生特區都有「頭目」，但頭目寶可夢實雖然比一般寶可夢稍強，因此應該也會激發玩家想要「收集」的心。此外，地圖則有不少「隱藏道路」可以探索，像是藏在屋頂的頭目皮卡丘等等，讓遊戲在探索部分增加許多樂趣。

▲▼ 寶可夢Z-A 。（圖／Pokemon Company提供）

▼每個野生特區都會有「頭目等級」的寶可夢。

▲▼ 寶可夢Z-A 。（圖／Pokemon Company提供）

▼遇到太強的寶可夢可以直接從樓頂上跳下來，當然，這是寶可夢，不會受傷的。

▲▼ 寶可夢Z-A 。（圖／Pokemon Company提供）

．「ZA登峰戰」

只要到黑夜，就可以進入ZA登峰戰中，在這個模式可以想像是有任務、可以取得積分的寶可夢對戰，在這裡會遇到許多訓練家，只要擊敗他們、透過指定任務（例如用水屬性發起挑戰等等）就可以獲取積分、獎金，這些獎金可以讓訓練家一步一步從Z等級往上爬升，向最高等級「A」邁進。

此外，在晚上地圖中會有許多物品散落在地上，也可以盡情收集物品來使用，但由於試玩版本僅有體驗對戰過程，詳細如何計算積分、會不會有特別的事件暫時不可得知，就等待玩家進入遊戲後好好探索。

▲▼ 寶可夢Z-A 。（圖／Pokemon Company提供）

▲▼ 寶可夢Z-A 。（圖／Pokemon Company提供）

在試玩上面兩個階段後，對於本作中「戰鬥」算是有比較深刻的了解，與以往的回合制不同，這次在「先手招式」、「屬性相剋」上顯得格外重要，由於很多時候會是需要主動進行攻擊，因此第一招是要進行牽制、特性強化，又或著直接放出最強招式削弱寶可夢血量，而在攻擊後，右方也會提示「招式是否有效」，所以在放出每一招前，都必須要好好思考。此外，而有些招式有「無敵幀」的時間，因此或許之後會有很多「逃課」的打法也說不定。

．「超級進化大食花戰」

在這次試玩階段中，最困難的環節應該就是「超級進化大食花戰」，在「超級進化」系列挑戰，可以想像成巨大的Boss關卡，以大食花為例，牠會在限定的場域內噴出各種毒液以及投射物，在指揮寶可夢攻擊時必須好好地閃避這些攻擊，以免讓自己陷入不利的戰鬥環境。

而在戰鬥途中，地上會出現許多「超級能」，這些能量必須要主動撿取，並不會自動飛到身上，在集滿一定量後就可以進行「超級進化」，寶可夢將可以使用更強的招式，對於攻略Boss也會更加輕鬆，一場戰鬥大概維持7-8分鐘，記者第一次挑戰時因為還不熟悉戰鬥方式，在前面有失敗過一次，第二次的時候也是打得滿極限，整體來說戰鬥的難度不算低，但戰鬥的過程是滿有趣的。

▲▼ 寶可夢Z-A 。（圖／Pokemon Company提供）

▼戰鬥過程必須不斷閃避攻擊。

▲▼ 寶可夢Z-A 。（圖／Pokemon Company提供）

▲▼ 寶可夢Z-A 。（圖／Pokemon Company提供）

．「升級戰」

最後在升級戰上，算是綜合上面的玩法的一場「考試」，但由於官方配置的寶可夢具有相剋的屬性，因此整體挑戰並不算難，在戰鬥結束後等級就會上升，但是否會因為等級上升解鎖什麼地區、功能，就等待遊戲上是再讓大家自行探索嚕！

▲▼ 寶可夢Z-A 。（圖／Pokemon Company提供）

▲▼ 寶可夢Z-A 。（圖／Pokemon Company提供）

．遊玩心得

其他還有像是換裝功能等等，在本次試玩的環節並沒有太多體驗的時間，整體比較多偏向在熟悉遊戲、進行戰鬥，如果已經許久沒有接觸過寶可夢系列的玩家，或許會覺得《寶可夢傳說Z-A》很像一個全新的遊戲，戰鬥方式需要花一點時間適應。

這次最大的感想，就是「畫質大提升」，由於是首發在Switch 2的作品，畫質跟上一代朱／紫比起來，真的進步非常非常非常多，整體畫風變得更和諧，寶可夢的戰鬥更加順暢，也不會有太多調幀的狀況，玩起來格外感動。但就像上面說的，這次算是寶可夢系列一個滿大的改變跟挑戰，因此如果熟悉以往作品的玩家，可能會需要一點時間上手才能摸熟遊戲嚕～

遊戲將於10月16日正式上市，將會有同捆組進行販售。

▲▼ 寶可夢Z-A 。（圖／Pokemon Company提供）

商品名稱：《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》／《寶可夢傳說 Z-A》
建議售價：盒裝版 TWD 1,659；下載版 TWD 1,659／盒裝版 TWD 1,449；下載版 TWD 1,449
發售日：預定於2025年10月16日發售
發行：The Pokémon Company
銷售：任天堂株式會社
製作：GAME FREAK inc.
對應平台：Nintendo Switch 2
遊戲類型：動作RPG
遊戲人數：1人（對戰、交換等：2～4人）
銷售型態：盒裝版／下載版

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

