任天堂直播流量超高逼近300萬！超iPhone 17發表會擠今年第三

記者楊智仁／綜合報導

最新一場任天堂直面會（Nintendo Direct），長度約一個半小時帶來眾多令人振奮的消息，粉絲獲得了關於 Switch 與 Switch 2 的重要細節，同時也一窺任天堂明年如何慶祝《超級瑪利歐兄弟》40 周年，其直播最高同時觀看人數接近 300 萬人。

▼任天堂直面會流量高。（圖／翻攝自任天堂）

任天堂確認《超級瑪利歐銀河》系列兩部作品將登上 Switch 2，《超級瑪利歐銀河》電影將於 2026 年 4 月 3 日上映。此外，會中還公開了《密特羅德 究極4 穿越未知》、新作《聖火降魔錄系列》以及《咚奇剛 蕉力全開》全新 DLC 等多項消息。展示《惡靈古堡安魂曲》新預告與 Switch 2 發售日環節時，直播觀看數達到 290 萬人高峰，位居 2025 年遊戲科技發表第三名 ( 任天堂 Switch 2 第一名、Summer Game Fest 2025 第二名 )，而眾所期待 iPhone 17 發表會則以 280 萬排名第四。

日本官方頻道的貢獻最大，最高觀看數達到 150 萬，使其成為當周最受矚目的頻道之一，這場直面會的總觀看時數達 320 萬小時，成為系列史上第二高收看的場次，主要原因來自於任天堂多個重量級 IP 的最新發表，確保了觀眾的持續關注。