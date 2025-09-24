《絲綢之歌》「超難關卡」引網好奇　櫻桃組解釋：向大黃蜂看齊

記者黃冠瑋／綜合報導

《空洞騎士：絲綢之歌》自從遊戲在9月4日發售後，就掀起遊戲圈風潮，許多玩家都在討論劇情、戰鬥難度、打法等內容。不過就有許多玩家抱怨關卡難度過難，導致勸退不少新手玩家，對此開發團隊Team Cherry近期在公開場合首度談到本作難度，解釋出於「主角大黃蜂性能太好，因此敵人設計要向她看齊」。

▼《空洞騎士：絲綢之歌》超高難度掀網論。（圖／翻攝自《空洞騎士：絲綢之歌》Steam）

根據外媒報導，隨著《空洞騎士：絲綢之歌》掀起了遊戲圈風潮後，近日開發團隊Team Cherry在墨爾本的澳洲影像中心博物館所舉辦的遊戲展「Game Worlds」上進行開幕致詞，詳細闡述了這款遊戲的難度，並解釋了為何新遊戲如此具有挑戰性。首先他們承認《絲綢之歌》比前代《空洞騎士》確實複雜許多，但這一切的設計都是為了提供玩家更多選擇，而這次遊戲難度之所以提升，主要原因是新主角大黃蜂性能比《空洞騎士》主角小騎士更快速且靈活。

對此，遊戲聯合導演Ari Gibson就表示，「大黃蜂比前作小騎士動作更快速，因此即使是基礎敵人，也必須設計更複雜更聰明」。此外，共同總監William Pellen也提到，「大黃蜂動作靈活，敵人要透過更多牽制手段才能追上她，就連基礎的螞蟻怪也是以原作大黃蜂Boss戰的動作組合為基礎打造的，核心維持在衝刺、跳躍、向下衝臉，再額外追加躲避與偵測的能力」。

不過官方也提到原本打算是讓所有敵人難度設計跟大黃蜂一樣水平，但他們意識到可能有點做過頭了，因此他們也在後續補丁上調降一些Boss難度，但官方團隊也強調，不一定要全照著主線劇情推進，脫離主線劇情，去尋找其他道具事物探索，也是另一種遊戲體驗。無論如何《空洞騎士：絲綢之歌》又再次掀起玩家間討論，可說是9月上市遊戲中最大贏家。