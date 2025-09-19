ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

哈耿突開台「雙手被打紅求原諒」：我做錯就活該被噴

記者蘇晟彥／綜合報導

以「靠北三小」圈粉無數、開始在實況圈走紅的哈耿，日前因為工商《原神》時Cosplay成菈烏瑪受不了服裝厚重、難戴，在直播時整場臭臉甚至爆哭，引發觀眾怒噴不專業事件。對此，哈耿 19日晚間突然開台，以「做錯就該噴 挨打要立正」為題，向觀眾致歉是自己不專業，將先暫停工商環節，好好回歸直播，也承諾「鯰魚監獄」全部赦免，未來自己也不會隨便破防，更不會再隨便ban觀眾，再次引起議論。

▼哈耿以「被打手心」自罰，向觀眾承諾未來不會隨便破防。（圖／Twitch／哈耿）

▲▼

哈耿在加入叉滴娛樂後，吸收到老闆羅傑、NL粉絲人氣暴漲，成為實況圈首屈一指的大姊頭，但隨之而來的是觀眾的各種討論，對此，日前她曝光戀情後，引起一陣譁然，但真正遭到炎上的是日前在工商《原神》環節時，因為受不了Cosplay服裝的重量，在整個工商環節全程擺臭臉，甚至還爆哭，遭到網友大罵「不專業」，甚至以哭哭的照片做成很多迷因鯰魚圖，引發「鯰魚監獄」產生，讓不少觀眾都被關進去。

對此，哈耿19日晚間突然開台，向觀眾解釋「自己非常不專業，明明知道是Cosplay，甚至連假髮都不會戴，還在上面哭，甚至不找人幫忙」，強調自己應該無論如何都要完成工作；接著關於這幾天不開台的事件，讓不少粉絲認為是不是在逃避，哈耿則解釋，因為搬家、家裡因素，但最近整理好狀況，要向所有觀眾解釋。

針對一言堂的狀況，自己跟公司絕對沒有操作版權炮，再次強調「自己做錯就是要被噴」，但也坦言自己知道自己變得很玻璃心、一直破防一直哭，她自己有發現因為工作排太忙沒有辦法好好整理自己，因此也跟公司協調在未來一到兩個月不會再接任何工商，但部分沒辦法解除的合作還是會進行完，請大家見諒，將會回歸初心，好好地進行實況。

最後她以「做錯就該噴，挨打要立正」接受工作人員用愛的小手懲罰，而且毫不留情，在螢幕面前邊承諾邊被打「聊天室對不起，我下次假髮會戴好」、「我承認之前表現很不專業」、「我會好好開台」，每做一次承諾就被狠狠打一次，甚至到中間還哀求「拜託你換一隻手打」，最後也自嘲「我是禿頭鯰魚、貼圖要刷就刷」。

對此，不少觀眾看到就說，「好了原諒你了」、「有誠意啦給過」，也有粉絲看到雙手都被打紅非常心疼直說，「好啦我們永遠愛你」、「以後多學學NL、羅傑」

關鍵字：哈耿

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【空降鐵鉗】國道上狠插爆前擋！ 駕駛嚇壞喊：差點登出

推薦閱讀

哈耿突開台「雙手被打紅求原諒」：我做錯就活該被噴

《刺客教條：黑旗》重製細節曝光　傳刪現代劇情「女海盜」回歸

《RF Online Next》10小時搶先體驗心得！重現21年經典神作　巨型機器人大戰爽感滿分

《絲綢之歌》玩家「0受傷」擊敗所有Boss　高超技術引網驚太瘋狂

《惡靈古堡9》加入「新恐怖」系統　復古元素玩弄情緒起伏

《RF ONLINE NEXT》上市日公開　官方諾「有機會融入將台灣文化」

《索尼克賽車交叉世界》偷臭瑪利歐賽車　重現30年前經典廣告　

大宇x伊藤潤二恐怖遊戲登場　第一人稱懸疑打造噩夢迷宮

不畏訴訟！《幻獸帕魯》1.0正式版明年來襲　承諾優化推新內容

Steam搶先體驗也封鎖「成人遊戲」？開發者嘆：規則突然變了

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

哈耿突開台「雙手被打紅求原諒」

《惡靈古堡9》加入新恐怖系統

《瑪利歐賽車世界》太紅遭模仿

《刺客教條：黑旗》重製細節曝光

《索尼克賽車交叉世界》臭瑪利歐

《RF Online Next》搶先體驗心得

寶可夢首款沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》登場

《孤獨搖滾》編劇「刪原作雜音」炎上

玩家譴責任天堂鑰匙卡只想削錢

《絲綢之歌》玩家0傷擊所有Boss

最新新聞

哈耿突開台「雙手被打紅求原諒」

《刺客教條：黑旗》重製細節曝光

《RF Online Next》搶先體驗心得

《絲綢之歌》玩家0傷擊所有Boss

《惡靈古堡9》加入新恐怖系統

Array

《索尼克賽車交叉世界》臭瑪利歐

大宇x伊藤潤二恐怖遊戲登場

《幻獸帕魯》1.0正式版明年來襲

Steam搶先體驗也封鎖「成人遊戲」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366