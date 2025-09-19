哈耿突開台「雙手被打紅求原諒」：我做錯就活該被噴

記者蘇晟彥／綜合報導

以「靠北三小」圈粉無數、開始在實況圈走紅的哈耿，日前因為工商《原神》時Cosplay成菈烏瑪受不了服裝厚重、難戴，在直播時整場臭臉甚至爆哭，引發觀眾怒噴不專業事件。對此，哈耿 19日晚間突然開台，以「做錯就該噴 挨打要立正」為題，向觀眾致歉是自己不專業，將先暫停工商環節，好好回歸直播，也承諾「鯰魚監獄」全部赦免，未來自己也不會隨便破防，更不會再隨便ban觀眾，再次引起議論。

▼哈耿以「被打手心」自罰，向觀眾承諾未來不會隨便破防。（圖／Twitch／哈耿）



哈耿在加入叉滴娛樂後，吸收到老闆羅傑、NL粉絲人氣暴漲，成為實況圈首屈一指的大姊頭，但隨之而來的是觀眾的各種討論，對此，日前她曝光戀情後，引起一陣譁然，但真正遭到炎上的是日前在工商《原神》環節時，因為受不了Cosplay服裝的重量，在整個工商環節全程擺臭臉，甚至還爆哭，遭到網友大罵「不專業」，甚至以哭哭的照片做成很多迷因鯰魚圖，引發「鯰魚監獄」產生，讓不少觀眾都被關進去。

對此，哈耿19日晚間突然開台，向觀眾解釋「自己非常不專業，明明知道是Cosplay，甚至連假髮都不會戴，還在上面哭，甚至不找人幫忙」，強調自己應該無論如何都要完成工作；接著關於這幾天不開台的事件，讓不少粉絲認為是不是在逃避，哈耿則解釋，因為搬家、家裡因素，但最近整理好狀況，要向所有觀眾解釋。

針對一言堂的狀況，自己跟公司絕對沒有操作版權炮，再次強調「自己做錯就是要被噴」，但也坦言自己知道自己變得很玻璃心、一直破防一直哭，她自己有發現因為工作排太忙沒有辦法好好整理自己，因此也跟公司協調在未來一到兩個月不會再接任何工商，但部分沒辦法解除的合作還是會進行完，請大家見諒，將會回歸初心，好好地進行實況。

最後她以「做錯就該噴，挨打要立正」接受工作人員用愛的小手懲罰，而且毫不留情，在螢幕面前邊承諾邊被打「聊天室對不起，我下次假髮會戴好」、「我承認之前表現很不專業」、「我會好好開台」，每做一次承諾就被狠狠打一次，甚至到中間還哀求「拜託你換一隻手打」，最後也自嘲「我是禿頭鯰魚、貼圖要刷就刷」。

對此，不少觀眾看到就說，「好了原諒你了」、「有誠意啦給過」，也有粉絲看到雙手都被打紅非常心疼直說，「好啦我們永遠愛你」、「以後多學學NL、羅傑」