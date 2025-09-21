ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《MindsEye》評價慘到男演員崩潰　「懷疑人生」靠妻鼓勵掃陰霾

記者黃冠瑋／綜合報導

由前《俠盜獵車手》資深製作人Leslie Benzies帶領的《MindsEye心之眼》於6月11日上市後，開局可說是相當慘烈，雖說官方承諾會持續改善，但依舊難以挽回玩家評價，堪稱是2025年史詩級災難。對此飾演遊戲男主角Alex Hernandez坦言，得知評價後曾一度懷疑自己，「不該參與遊戲」，幸虧靠著妻子鼓勵才艱難走出陰霾。

▼《MindsEye》評價慘淡到讓男主懷疑人生。（圖／翻攝自YouTube／MindsEye）

▲▼《MindsEye》評價慘淡到讓男主懷疑人生。（圖／翻攝自YouTube／MindsEye）

根據外媒報導，隨著由前《俠盜獵車手》資深製作人Leslie Benzies所帶領的《MindsEye心之眼》上市失敗後，近日飾演遊戲男主角Alex Hernandez也接受了FRVR podcast專訪，在節目中他就坦言，「能夠以角色Jacob Diaz身分成為《MindsEye》封面人物其實是幸運的，但看似光鮮亮麗，一旦遊戲失敗後，很顯然會把一部分怒火投射到演員身上」，而這次《MindsEye》失利也讓他曾一度感到懷疑人生，他就表示，自己不是迷信的人，但就是有一種如同蜘蛛人一樣的感覺，好像只有他會這樣，只要被接觸到的事物就會變得非常糟。

雖說在《MindsEye》評價慘淡中，大部分玩家都是指出遊戲本身存在大量錯誤、效能不佳與操作生硬等問題，並沒有砲轟關於這名演員的貢獻，但其實他會有這想法也不無道理，畢竟他過去也飾演過《四海兄弟3》主角，而且該作評價也不盡理想，因此讓他感到難以接受，甚至一度想放棄遊戲圈工作，不過幸虧後續靠著妻子鼓勵，他才學會試著放下情緒。

另外，官方先前承諾會持續改善，但如今工作室已經啟動裁員流程，而根據所透露的資訊，Build a Rocket Boy工作室總人數在全球總計有500名員工，其中300人位於英國總部，預估裁撤超過100名員工，想必對於挽救遊戲評價計畫可能是遙遙無期了。

關鍵字：心之眼GTABuild A Rocket Boy

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不一樣的捧花活動】讓新娘親自選擇 傳遞幸福的人選~

推薦閱讀

任天堂直播流量超高逼近300萬！超iPhone 17發表會擠今年第三

美國男大賣假任天堂Switch遭逮　搜刮總價過千萬恐面15年監禁

《寶可夢》旅遊系列！耿鬼頸枕戴上一秒變身睡覺　還有護照套

《鬼滅之刃》印度上映像演唱會...觀眾狂尖叫、全場拿手機錄影

《MindsEye》評價慘到男演員崩潰　「懷疑人生」靠妻鼓勵掃陰霾

任天堂最強法務揭曉！前經理透露「任天堂忍者」專為調查洩漏

《出租女友》被嫌太拖...漫畫照賣破千萬本、動畫出第五季

FBI搜柯克槍擊兇嫌Steam帳號...曾化名川普　專家「勿甩鍋遊戲」

《任天堂明星大亂鬥》竟藏反盜機制　玩69次困「瑪利歐」宇宙

《艾爾登法環》56歲新手全通關　不敢相信花325小時引網共鳴

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《任天堂明星大亂鬥》藏反盜機制

《艾爾登法環》56歲新手全通關

哈耿突開台「雙手被打紅求原諒」

《惡靈古堡9》加入新恐怖系統

《超級瑪利歐兄弟驚奇》喜見彩蛋

《瑪利歐賽車世界》太紅遭模仿

《鬼滅之刃》猗窩座絕招日車站再現

FBI搜查理柯克槍擊事件兇嫌Steam

《絲綢之歌》玩家0傷擊所有Boss

《鬼滅之刃》印度上映變演唱會

最新新聞

任天堂直播流量超高逼近300萬

美國男大賣假任天堂Switch遭逮

《寶可夢》耿鬼頸枕可愛推出

《鬼滅之刃》印度上映變演唱會

《MindsEye》評價慘到男演員崩潰

最強法務「任天堂忍者」揭曉

《出租女友》太拖...漫畫照賣千萬本

FBI搜查理柯克槍擊事件兇嫌Steam

《任天堂明星大亂鬥》藏反盜機制

《艾爾登法環》56歲新手全通關

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366