《MindsEye》評價慘到男演員崩潰　「懷疑人生」靠妻鼓勵掃陰霾

記者黃冠瑋／綜合報導

由前《俠盜獵車手》資深製作人Leslie Benzies帶領的《MindsEye心之眼》於6月11日上市後，開局可說是相當慘烈，雖說官方承諾會持續改善，但依舊難以挽回玩家評價，堪稱是2025年史詩級災難。對此飾演遊戲男主角Alex Hernandez坦言，得知評價後曾一度懷疑自己，「不該參與遊戲」，幸虧靠著妻子鼓勵才艱難走出陰霾。

▼《MindsEye》評價慘淡到讓男主懷疑人生。（圖／翻攝自YouTube／MindsEye）

根據外媒報導，隨著由前《俠盜獵車手》資深製作人Leslie Benzies所帶領的《MindsEye心之眼》上市失敗後，近日飾演遊戲男主角Alex Hernandez也接受了FRVR podcast專訪，在節目中他就坦言，「能夠以角色Jacob Diaz身分成為《MindsEye》封面人物其實是幸運的，但看似光鮮亮麗，一旦遊戲失敗後，很顯然會把一部分怒火投射到演員身上」，而這次《MindsEye》失利也讓他曾一度感到懷疑人生，他就表示，自己不是迷信的人，但就是有一種如同蜘蛛人一樣的感覺，好像只有他會這樣，只要被接觸到的事物就會變得非常糟。

雖說在《MindsEye》評價慘淡中，大部分玩家都是指出遊戲本身存在大量錯誤、效能不佳與操作生硬等問題，並沒有砲轟關於這名演員的貢獻，但其實他會有這想法也不無道理，畢竟他過去也飾演過《四海兄弟3》主角，而且該作評價也不盡理想，因此讓他感到難以接受，甚至一度想放棄遊戲圈工作，不過幸虧後續靠著妻子鼓勵，他才學會試著放下情緒。

另外，官方先前承諾會持續改善，但如今工作室已經啟動裁員流程，而根據所透露的資訊，Build a Rocket Boy工作室總人數在全球總計有500名員工，其中300人位於英國總部，預估裁撤超過100名員工，想必對於挽救遊戲評價計畫可能是遙遙無期了。