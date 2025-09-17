ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《英雄聯盟》新國際賽10月開打！亞洲三賽區爭600萬獎金

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》世界大賽即將要在 10 月 14 日盛大開幕，目前各賽區隊伍也都為了爭奪門票激戰當中。今日稍早，官方宣布 10 月將舉辦「亞洲邀請賽」，屆時會邀請中國 LPL、韓國 LCK 賽區 5-7 名隊伍、太平洋 LCP 賽區 4-5 名戰隊同場競技。

▲▼LOL。（圖／翻攝自推特）

LCK 官方以及中國直播平台虎牙在今天 ( 9/17 ) 公布消息，「2025 ASI 英雄聯盟 亞洲邀請賽」將於 10 月 6 日 - 12 日開打，來自 LPL、LCK 5-7 名戰隊、LCP 4-5 名戰隊競逐榮耀。賽制部分 6 - 9 日採用單循環 BO3，抽籤分組後每組前兩名晉級淘汰賽，10 - 12 日採取雙敗淘汰制，最終以 BO5 決定出冠軍。獎金池部分總計 150 萬人民幣 ( 約 633 萬台幣 )，冠軍可以獲得 60 萬人民幣 ( 約 250 萬台幣 )。

今年由於《英雄聯盟》改制為五大賽區，世界賽參賽隊伍總數相較過去有所減少，這次「亞洲邀請賽」讓更多戰隊有機會出戰同時填補了世界賽前的空窗期，讓電競迷們有滿滿的比賽可以看。值得一提的是，今年 LCK、LPL 第四種子要搶最後一張世界賽門票，要是沒有打進世界賽，可能連這次的「亞洲邀請賽」也無法參與。

▲▼LOL。（圖／翻攝自推特）

