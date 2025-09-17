ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

不畏訴訟！《幻獸帕魯》1.0正式版明年來襲　承諾優化推新內容

記者黃冠瑋／綜合報導

2024年初最熱門的遊戲《幻獸帕魯PalWorld》以相似於《寶可夢》玩法而爆紅，雖說後續遭到任天堂起訴纏身，但還是持續推動遊戲進展，像是「彩虹貓之刃」武器、《泰拉瑞亞》聯動合作等。如今官方宣布將在2026年脫離搶先體驗版，迎接1.0正式版，同時釋出未來計畫預告，其中透露將會有大量新內容加入以及玩法上改動。

根據開發商Pocketpair公關總監兼發行經理Bucky透露，首先針對《幻獸帕魯》將會在2026年推出1.0正式版，因此將會進行今年度未來規劃，首先會解決遊戲內所面臨的問題，在所剩的時間內把遊戲基礎優化，帶來更高品質的遊戲體驗，因此下半年將會減少大型內容更新轉而偏向遊戲優化以及修復現有內容，也意味著不會像去年底推出如同「天墜之地」的大型資料片。

然而官方也強調這不是縮減開發，而是把開發資源更集中管理，畢竟明年要正式推出1.0正式版，因此對於開發者而言絕不會敷衍了事，同時官方也承諾在正式版中將會加入大量新內容以及遊戲玩法，之後會陸續公開消息。

另外，開發商Pocketpair在今年1月成立「Pocket Pair Publishing」遊戲發行部門，專門協助其他獨立遊戲開發者，提供資金、行銷、發行等多方面幫助，或許是與近幾年獨立開發遊戲已然成為遊戲圈黑馬勢力，官方想必試想藉由協助獨立開發者彼此交流，激盪出更多不一樣的開發想法。

關鍵字：幻獸帕魯

