《孤獨搖滾》編劇談改編刪除原作「雜音」　社群炎上掀論戰　

記者楊智仁／綜合報導

《孤獨搖滾！》動畫 2022 年播出之後以超級黑馬之姿大受歡迎，日常系青春搖滾為主題，動畫不僅日本、台灣在全世界都擁有高人氣。然而近期，編劇 吉田惠里香 因將《孤獨搖滾》原作中的某些描寫稱為「雜音」並進行修改引發粉絲不滿，甚至在網路上出現激烈爭辯。

日本媒體先前報導了吉田惠里香在創作過程中的一些想法，她舉例提到，《孤獨搖滾》原作漫畫裡主角後藤一里泡冷水澡時是全裸的，但動畫版則改成穿著泳裝，「如果《孤獨搖滾》是以這類描寫為賣點的作品那還好，但事實上不是，為了爭奪霸權，這些場景只會成為『雜音』。」她同樣否決「女孩互相評論胸部大小」這類原作裡存在的橋段，直言，「在現實裡根本不會有這樣的對話，若作品不是以此為賣點那就是雜音。」

吉田惠里香後續也稱讚《孤獨搖滾》原作非常優秀，作者、製作人都很支持所以才能繳出這樣的好成績。然而「雜音」一詞在網路上引起巨大反彈，，網友認為其「思想太強烈」、「過於傲慢」、「把原作的橋段叫雜音，未免太失禮了吧。」就連日本作家、同時也是醫師的知念實希人也發文質疑，「編劇把原作的表現稱為『雜音』，這不是越界了嗎？」

當然也有另一派說法緩頰認為「這樣的改編確實讓大家更容易接受」、「爭議主要來自不看全文的網友曲解」、「吉田強調最在意的是『角色不被性化消費』，官方的態度很重要」，也有人找出原作者濱路晶過去稱讚吉田惠里香的文章。