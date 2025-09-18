《索尼克賽車交叉世界》偷臭瑪利歐賽車　重現30年前經典廣告　

記者黃冠瑋／綜合報導

SEGA旗下新作《索尼克賽車 交叉世界》即將在9月26日上市，不過卻有人發現官方近日所釋出的遊戲30秒廣告中，疑似出現任天堂《瑪利歐賽車世界》馬賽克畫面，並用老車、牛、烏龜等元素暗諷遊戲，並且還是致敬30年前經典廣告，讓過去任天堂與SEGA宿敵大戰再次受到玩家關注。

▼《索尼克賽車 交叉世界》廣告偷臭《瑪利歐賽車世界》。（圖／翻攝自X／@sonic_hedgehog）

事情其實是，在近日《索尼克賽車 交叉世界》「Come Race on Our Level Commercial」的廣告中，可以看到畫面剛開始就呈現一款打馬賽克的遊戲，並搭配著旁白，「我們都知道那款卡丁車遊戲，它很棒，我們不需要向你介紹它」，再加上從馬賽克畫面中遊戲顏色，由此可知就是暗指近期熱門的任天堂本家遊戲《瑪利歐賽車世界》，接著畫面跳到介紹《索尼克賽車 交叉世界》玩法，後續又提到「還是想在開放世界漫遊」，接著又以佈滿灰塵的老車、乳牛、烏龜等元素，讓許多觀眾都不得不聯想到《瑪利歐賽車世界》。

如此明目張膽的開臭《瑪利歐賽車世界》，讓許多玩家都好奇不怕被任天堂開告，畢竟任天堂有號稱東岸最強法務的忍者部門，但如果早期就有關注SEGA的玩家會發現，其實這是致敬1992年的廣告，在當時就是直接拿Super Nintendo和Sega Genesis進行比較，對於任天堂而言也是笑笑帶過，畢竟當時正處於任天堂與Sega主機大戰，所以有嘲諷式行銷也情有可原。

不過如今任天堂的聲勢已經不是當年剛生長的幼苗，想必SEGA開這樣玩笑，對於任天堂而言或許只是當一句玩笑話。另外值得一提的是，《索尼克賽車 交叉世界》也將在Switch平台上市，這也是繼索尼和Xbox攜手合作後，競爭廠商再次合作，或許對於現在遊戲環境而言，雙贏才是讓開發商能持續生存下去的策略。