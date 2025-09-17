《鬼滅之刃 無限城》全球票房680億日圓！5500萬人觀影創新紀錄

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》日本上映 60 天以來票房正式突破 330 億日圓，超越《神隱少女》的 316.8 億日圓，登上日本影史票房第二名。《鬼滅》這股熱潮也吹向世界，根據官方統計全球總觀影人次已達 5500 萬 4375 人，累計票房突破 680 億 1524 萬 3965 日圓。

台灣部分自 8 月 8 日上映以來，僅一個月票房即突破 7.4 億元大關，創下台灣動畫影史新紀錄的動畫電影，同時在台灣電影票房排行榜上位列第八名，全台觀影人次突破 235 萬人次刷新影史里程碑。為感謝影迷過去一個月的熱情支持，電影發行商木棉花特別宣布推出全版本第七周限定特典「第一彈 VS 視覺圖—炭治郎、義勇、猗窩座」A3 海報，特殊印刷工法，細膩呈現「竈門炭治郎」與「水柱·冨岡義勇」與「猗窩座」經典戰鬥畫面。

除了台灣之外，《鬼滅》北美自 9 月 12 日上映後，便以 600 萬 8511 人觀影、7060 萬美元的成績，創下高懸 26 年的北美影史最佳日本動畫電影首映紀錄，對於這次的全球熱賣，發行商 Aniplex 特別表示「衷心感謝每一位走進戲院支持的觀眾，以及所有協助將作品傳遞到大銀幕的戲院相關工作人員。」