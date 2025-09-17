ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅之刃 無限城》全球票房680億日圓！5500萬人觀影創新紀錄

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》日本上映 60 天以來票房正式突破 330 億日圓，超越《神隱少女》的 316.8 億日圓，登上日本影史票房第二名。《鬼滅》這股熱潮也吹向世界，根據官方統計全球總觀影人次已達 5500 萬 4375 人，累計票房突破 680 億 1524 萬 3965 日圓。

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自木棉花）

台灣部分自 8 月 8 日上映以來，僅一個月票房即突破 7.4 億元大關，創下台灣動畫影史新紀錄的動畫電影，同時在台灣電影票房排行榜上位列第八名，全台觀影人次突破 235 萬人次刷新影史里程碑。為感謝影迷過去一個月的熱情支持，電影發行商木棉花特別宣布推出全版本第七周限定特典「第一彈 VS 視覺圖—炭治郎、義勇、猗窩座」A3 海報，特殊印刷工法，細膩呈現「竈門炭治郎」與「水柱·冨岡義勇」與「猗窩座」經典戰鬥畫面。

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自木棉花）

除了台灣之外，《鬼滅》北美自 9 月 12 日上映後，便以 600 萬 8511 人觀影、7060 萬美元的成績，創下高懸 26 年的北美影史最佳日本動畫電影首映紀錄，對於這次的全球熱賣，發行商 Aniplex 特別表示「衷心感謝每一位走進戲院支持的觀眾，以及所有協助將作品傳遞到大銀幕的戲院相關工作人員。」

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自木棉花）

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

推薦閱讀

《鬼滅之刃 無限城》全球票房680億日圓！5500萬人觀影創新紀錄

【廣編】MMORPG的樂趣再現　《HIT2》揭曉平衡世界新體驗

hololive哈洽馬「胡鬧料理」最終回　決心扭轉形象暫休旅行

SONY電競新品INZONE系列登場　Fnatic選手共同開發提升FPS戰力

億級手遊《七騎士 Re:BIRTH》開放預下載　李多慧披戰甲熱舞嗨翻全場

《寶可夢GO》新活動暢遊36條台灣路線　巧遇「牛仔帽卡比獸」

美男子看《鬼滅》尿急竟就地解放...濺到孩童家長爆氣怒開扁

《鬼滅之刃》猗窩座「破壞殺」日車站再現　擺陣打卡網喊：要勇氣

玩家譴責「任天堂鑰匙卡」只想削錢　前卡普空開發反駁另有原因

任天堂招聘難度驚人！日博士曝「根本不需學歷篩檢」　前主管回應了

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃 無限城》全球票房680億日圓

任天堂「專利再+1」防類寶可夢遊戲

玩家譴責任天堂鑰匙卡只想削錢

寶可夢首款沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》登場

《瑪利歐賽車世界》太紅遭模仿

任天堂招聘難度驚人、日博士曝過程

美男子看《鬼滅》尿急竟就地解放

《超級瑪利歐》碧姬名字由來曝光

hololive哈洽馬胡鬧料理最終回

《寶可夢》卡牌賺黑心錢抓包

最新新聞

《鬼滅之刃 無限城》全球票房680億日圓

MMORPG的樂趣再現　《HIT2》揭曉平衡世界新體驗

hololive哈洽馬胡鬧料理最終回

SONY電競新品INZONE系列登場

《七騎士 Re:BIRTH》開放預下載

《寶可夢GO》新活動暢遊台灣路線

美男子看《鬼滅》尿急竟就地解放

《鬼滅之刃》猗窩座絕招日車站再現

玩家譴責任天堂鑰匙卡只想削錢

任天堂招聘難度驚人、日博士曝過程

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366