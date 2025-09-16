【廣編】MMORPG的樂趣再現　《HIT2》揭曉平衡世界新體驗

▲MMORPG《HIT2》將於9月24日開放的「平衡世界」伺服器帶來全新樂趣。

圖、文／《HIT2》提供

由NEXON發行、NEXON Games開發的MMORPG《HIT2》，將於9月24日推出全新「平衡世界」伺服器，目標是降低玩家成長壓力，重現遊戲初期最熱血的戰鬥與競爭體驗。開發團隊以「能一路同行至最後的伺服器」為理念，打造兼具新經濟結構、成長導向設計與裝備強化體驗的環境。

「平衡世界」引入全新「寶石挖掘系統」，玩家只要遊玩即可獲得付費貨幣「寶石」，並能自由交易，建立全新經濟循環。此設計既減輕負擔，也提供成長支援。裝備部分則透過強化公式維護價值，讓升級更具成就感。為避免差距過大，開服初期職業與寵物將限制等級，並調整付費道具與召喚券的效率。整體設計形成「遊玩即成長」的良性循環：戰鬥能獲得貨幣、貨幣可投資角色，進一步推進成長。下半年，《HIT2》將推出伺服器首次攻城戰與跨區戰，並逐步開放坐騎、亂鬥場等功能，讓遊戲內容更完整。「原始世界」伺服器也將持續帶來大型版本更新，為不同類型玩家創造各自的遊玩樂趣。

同時，官方啟動「平衡世界」事前預約，參與者可獲得專屬簽到簿啟用券、成長道具與寶石補充券，並依參加人數發放額外獎勵。達成指定等級目標還能解鎖全服禮包。PD PARK HYUN CHUL表示：「我們希望透過『平衡世界』，讓玩家再次體驗激烈戰鬥與快速成長的樂趣，並建立能長久同樂的伺服器。」更多資訊可至《HIT2》官方網站與粉絲團查詢。