《惡靈古堡9》加入「新恐怖」系統　復古元素玩弄情緒起伏

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下《惡靈古堡9：安魂曲》自從在先前《惡靈古堡4重製版》1000萬慶祝影片中爆出消息後，讓許多粉絲相當期待。如今卡普空官方也在近日任天堂直面會上公開第二支預告並同步登入Switch2，預計2026年2月27日上市，對此開發團隊也透露，遊戲將引入新恐怖系統，重現復古元素，將玩弄玩家們情緒起伏。

▼《惡靈古堡9》加入「新恐怖」系統。（圖／翻攝自YouTube／FGS）

▲▼《惡靈古堡9》加入「新恐怖」系統。（圖／翻攝自YouTube／FGS）

根據外媒報導，隨著《惡靈古堡9：安魂曲》在近日任天堂直面會上公開第二支預告並同步登入Switch2後，讓許多粉絲感到相當期待，畢竟距離上次新作推出已經長達5年之久，在這期間官方都忙於舊作翻新，而先前官方也透露了本作將會以PS2《惡靈古堡 擴散》登場記者艾莉莎（Alyssa Ashcroft）女兒「葛蕾絲」的故事展開。

對此，《惡靈古堡9：安魂曲》總監中西晃史和製作人熊澤正人近日接受採訪，其中提到關於近期《惡靈古堡：村莊》以及《惡靈古堡4重製版》都偏向動作戰鬥元素，而此次《惡靈古堡9：安魂曲》則會有所不同，更偏向回歸於《惡靈古堡7》和《惡靈古堡2重製版》的探索與回顧，因此也常被公司內部人員聲稱是復古元素派系。

此外，他們也表示遊戲將加入「新恐怖」系統，但目前還不能透露太多，不過提到為何會想推出新的恐怖系統，原因是「不可能把恐怖氣氛一直持續壓抑，因為那樣會讓玩家感到精疲力竭，因此製作上需要那種高低起伏的節奏曲線，刺激的恐怖節奏是先讓玩家體驗一段非常緊張刺激的恐怖片段，然後再給玩家一點放鬆時刻，又突然冒出恐怖緊張的戰鬥，再以此發洩，如同坐雲霄飛車一樣體驗驚嚇快感，因此總監和製作人也表示遊戲將會出現大量玩弄玩家情緒的劇情，再加上先前就透露遊戲將涵蓋多個城市，也代表《惡靈古堡9：安魂曲》將迎來系列的重大革新，玩法也將帶來全面升級。

