億級手遊《七騎士 Re:BIRTH》開放預下載　李多慧披戰甲熱舞嗨翻全場

記者楊智仁／台北報導

全球遊戲開發與發行公司的網石集團（Netmarble Corporation）在台舉行《七騎士 Re:BIRTH》上市記者會。官方不僅於現場宣告9月16日下午4點開放遊戲預先下載，更預告將推出以台灣為特色的英雄。而遊戲代言人李多慧更化身為遊戲角色「亞依林」驚喜現身，帶領玩家一同見證《七騎士 Re:BIRTH》的重生回歸。

▼《七騎士 Re:BIRTH》的重生回歸。（圖／記者徐文彬攝、廠商提供）

《七騎士》為網石指標性IP，全球累積下載量已突破1億次，續作《七騎士 Re:BIRTH》不僅承襲原作故事情節、角色與戰鬥系統等核心元素，更以Unreal 5引擎全面提升遊戲體驗。本作核心特色在於對「收集型 RPG」核心樂趣的極致呈現，遊戲不僅擁有超過120位英雄角色交織而成的豐富故事內容，更透過流暢戰鬥演出帶來震撼的視覺效果。此外，遊戲設計了獨特的「刷肥（農紅寶石）」與「不間斷自動戰鬥」等玩友善系統，讓玩家的每分投入都能獲得成就感，輕鬆享受遊戲樂趣。

▼《七騎士 Re:BIRTH》上市記者會李多慧登場。（圖／記者徐文彬攝）

記者會現場代言人李多慧首先帶來經典的「七騎士之歌」舞蹈表演驚豔全場，隨後換上一襲訂製戰甲，化身遊戲內經典角色「亞依林」登場。李多慧表示，「非常開心能代言《七騎士 Re:BIRTH》這款經典遊戲，『亞依林』造型非常帥氣，是個很有趣的挑戰。」網石棒辣椒總經理林大鈞也表示，「《七騎士 Re:BIRTH》韓國上市後，短短5天就登上雙平台暢銷榜冠軍，證明其魅力足以跨越世代和所有玩家產生共鳴。」

▼李多慧化身經典角色「亞依林」。（圖／記者徐文彬攝、廠商提供）

不僅如此，開發商Netmarble Nexus的CEO JEONG-MIN KIM也跨海來台親臨現場，介紹《七騎士 Re:BIRTH》遊戲核心要素，他強調「為了向台灣玩家表達謝意，正以台灣文化與傳統服飾為靈感，設計英雄與時裝。」現場同時邀請老玩家知名實況主懶貓、文老爹、米餅和樂樂共襄盛舉分享對於遊戲的感想，身為初代老玩家文老爹更表示，「想跟當初一起的公會戰友再度重聚」，四人一起完成「亞依林」3D拼圖，最後和李多慧、遊戲開發、營運團隊一同打響《七騎士 Re:BIRTH》啟動儀式。

▼《七騎士 Re:BIRTH》啟動儀式。（圖／廠商提供、記者徐文彬攝）