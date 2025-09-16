ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

億級手遊《七騎士 Re:BIRTH》開放預下載　李多慧披戰甲熱舞嗨翻全場

記者楊智仁／台北報導

全球遊戲開發與發行公司的網石集團（Netmarble Corporation）在台舉行《七騎士 Re:BIRTH》上市記者會。官方不僅於現場宣告9月16日下午4點開放遊戲預先下載，更預告將推出以台灣為特色的英雄。而遊戲代言人李多慧更化身為遊戲角色「亞依林」驚喜現身，帶領玩家一同見證《七騎士 Re:BIRTH》的重生回歸。

▼《七騎士 Re:BIRTH》的重生回歸。（圖／記者徐文彬攝、廠商提供）▲▼七騎士。（圖／廠商提供）

《七騎士》為網石指標性IP，全球累積下載量已突破1億次，續作《七騎士 Re:BIRTH》不僅承襲原作故事情節、角色與戰鬥系統等核心元素，更以Unreal 5引擎全面提升遊戲體驗。本作核心特色在於對「收集型 RPG」核心樂趣的極致呈現，遊戲不僅擁有超過120位英雄角色交織而成的豐富故事內容，更透過流暢戰鬥演出帶來震撼的視覺效果。此外，遊戲設計了獨特的「刷肥（農紅寶石）」與「不間斷自動戰鬥」等玩友善系統，讓玩家的每分投入都能獲得成就感，輕鬆享受遊戲樂趣。

▼《七騎士 Re:BIRTH》上市記者會李多慧登場。（圖／記者徐文彬攝）▲▼ 七騎士台港澳上市記者會,李多慧 。（圖／記者徐文彬攝）

記者會現場代言人李多慧首先帶來經典的「七騎士之歌」舞蹈表演驚豔全場，隨後換上一襲訂製戰甲，化身遊戲內經典角色「亞依林」登場。李多慧表示，「非常開心能代言《七騎士 Re:BIRTH》這款經典遊戲，『亞依林』造型非常帥氣，是個很有趣的挑戰。」網石棒辣椒總經理林大鈞也表示，「《七騎士 Re:BIRTH》韓國上市後，短短5天就登上雙平台暢銷榜冠軍，證明其魅力足以跨越世代和所有玩家產生共鳴。」

▼李多慧化身經典角色「亞依林」。（圖／記者徐文彬攝、廠商提供）▲▼ 七騎士台港澳上市記者會,李多慧 。（圖／記者徐文彬攝）▲▼七騎士。（圖／廠商提供）

不僅如此，開發商Netmarble Nexus的CEO JEONG-MIN KIM也跨海來台親臨現場，介紹《七騎士 Re:BIRTH》遊戲核心要素，他強調「為了向台灣玩家表達謝意，正以台灣文化與傳統服飾為靈感，設計英雄與時裝。」現場同時邀請老玩家知名實況主懶貓、文老爹、米餅和樂樂共襄盛舉分享對於遊戲的感想，身為初代老玩家文老爹更表示，「想跟當初一起的公會戰友再度重聚」，四人一起完成「亞依林」3D拼圖，最後和李多慧、遊戲開發、營運團隊一同打響《七騎士 Re:BIRTH》啟動儀式。

▼《七騎士 Re:BIRTH》啟動儀式。（圖／廠商提供、記者徐文彬攝）▲▼七騎士。（圖／廠商提供）▲▼ 七騎士台港澳上市記者會,李多慧 。（圖／記者徐文彬攝）

關鍵字：七騎士 Re:BIRTH李多慧

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不見惹...】 #李珠珢 表演結束揉眼 隱眼卻掉草地找不到QQ

推薦閱讀

【廣編】MMORPG的樂趣再現　《HIT2》揭曉平衡世界新體驗

hololive哈洽馬「胡鬧料理」最終回　決心扭轉形象暫休旅行

SONY電競新品INZONE系列登場　Fnatic選手共同開發提升FPS戰力

億級手遊《七騎士 Re:BIRTH》開放預下載　李多慧披戰甲熱舞嗨翻全場

《寶可夢GO》新活動暢遊36條台灣路線　巧遇「牛仔帽卡比獸」

美男子看《鬼滅》尿急竟就地解放...濺到孩童家長爆氣怒開扁

《鬼滅之刃》猗窩座「破壞殺」日車站再現　擺陣打卡網喊：要勇氣

玩家譴責「任天堂鑰匙卡」只想削錢　前卡普空開發反駁另有原因

任天堂招聘難度驚人！日博士曝「根本不需學歷篩檢」　前主管回應了

彩虹社VTuber「圭利」百萬企劃達成　本尊親謝：驕傲一輩子

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

任天堂招聘難度驚人、日博士曝過程

《瑪利歐賽車世界》太紅遭模仿

玩家譴責任天堂鑰匙卡只想削錢

美男子看《鬼滅》尿急竟就地解放

任天堂「專利再+1」防類寶可夢遊戲

寶可夢首款沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》登場

《鬼滅之刃》猗窩座絕招日車站再現

《寶可夢Pokopia》百變怪變人類

《超級瑪利歐》碧姬名字由來曝光

彩虹社VTuber圭利百萬企劃達成

最新新聞

MMORPG的樂趣再現　《HIT2》揭曉平衡世界新體驗

hololive哈洽馬胡鬧料理最終回

SONY電競新品INZONE系列登場

《七騎士 Re:BIRTH》開放預下載

《寶可夢GO》新活動暢遊台灣路線

美男子看《鬼滅》尿急竟就地解放

《鬼滅之刃》猗窩座絕招日車站再現

玩家譴責任天堂鑰匙卡只想削錢

任天堂招聘難度驚人、日博士曝過程

彩虹社VTuber圭利百萬企劃達成

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366