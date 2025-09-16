ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

hololive哈洽馬「胡鬧料理」最終回　決心扭轉形象暫休旅行

記者黃冠瑋／綜合報導

隸屬於hololive JP旗下一期生VTuber「赤井心」過去靠著黑暗料理時的反差風格，因而被許多粉絲戲稱清楚的「赤井心」與混沌的「哈洽馬」兩種人格。然而本人意識到那種不會料理負罪感，因此宣布結束「HAACHAMA COOKING」，決心扭轉形象學習料理，並向粉絲致謝暫休1個月去旅行尋找靈感。

▼hololive哈洽馬胡鬧料理最終回。（圖／翻攝自X／@akaihaato）

▲▼hololive哈洽馬胡鬧料理最終回。（圖／翻攝自X／@akaihaato）

VTuber「赤井心」過去就曾透露，為想結束「HAACHAMA COOKING」原因，其實是她在一次旅行中吃到別人所做的美食，讓她產生了一種負罪自卑感，對於自己時常透過美食直播但卻不會料理感到無能為力，因此她決定做出改變。而會有「HAACHAMA COOKING」企劃產生，最早是在2020年赤井心還在澳洲時，因為想發洩自己不會料理情緒，因而產生出粉絲所看到混沌的「哈洽馬」人格設定以及企劃，後來回到日本還是一直持續推出各種黑暗料理，也自從那時候開始逐漸成為大眾根深蒂固的形象。

如今本人也決定扭轉形象，擺脫那種瘋狂料理內容，16日宣布結束「HAACHAMA COOKING」，並在最終回附上正常的辛辣泡菜火鍋，同時也向粉絲宣布將會暫時休息，展開1個月的旅行，尋找靈感重新出發。對此本人也表示，會將旅途中的所見所聞回饋給粉絲，能以這些經歷豐富她的歌唱與舞蹈舞台。對於粉絲而言，雖說恐怕難以再次見到哈洽馬惡搞風格，但也許又會蹦生出不一樣直播風格。

