美國男大賣假任天堂Switch遭逮　搜刮總價過千萬恐面15年監禁

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲盜版、假貨各種不法生意可說是層出不窮，對於一般消費者而言也許認為在正當良好網站上購買就相對安全，因此就放鬆警惕。然而近日美國紐約就有不法人士在亞馬遜上販售假的任天堂Switch以及零件，因太多人受騙遭到檢察官調查，竟發現已賣出高達6000萬金額並且全是假貨，而該男子恐面臨高達15年監禁。

▼美國男賣假任天堂Switch竟因負評過多被抓包遭逮捕。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據外媒報導，該名男子是一位名叫於Isaac Lapidus的紐約人士，起初該名男子先否認對於假冒商品罪以及詐欺罪的成立，但經過地方檢察官調查發現， Lapidus顯然是以第三方賣家的身份在亞馬遜上銷售這些產品，而為何會突然被發現，原來是被受騙買家眾多，因而受到大量不滿退貨申請，讓亞馬遜公司警覺不對，於是請求地方警察、檢察官展開調查。根據描述，在搜索嫌犯倉庫時，還請任天堂的職員前來檢查一些退貨樣品，竟發現它們全都是假冒產品，根本沒有真正的任天堂零件，其中包括Nintendo Switch底座、轉接器、Pokémon GO Plus+ 設備以及迷你紅白機等。

後續算上先前販賣出的產品，該名男子已涉嫌詐欺高達200萬美元（約新台幣6000萬），亞馬遜公司隨後便封鎖了該名男子帳戶與賣場，並撤銷所有相關產品頁面，而該名男子也恐將面臨高達15年監禁。此外根據當地居民描述，該名男子時不時運用大卡車載送貨物到倉庫，猜測恐是從海外菲律賓或是中國購買假冒產品，再以此來販售獲取利潤。

另外，這也不是第一次出現遊戲販賣詐欺事件，像是先前義大利就有爆出詐騙集團販賣假復古遊戲機，獲取高達5000萬美元（約新台幣15億）暴利，手法上可說是相當惡劣。