ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅之刃》猗窩座「破壞殺」日車站再現　擺陣打卡網喊：要勇氣

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》討論度居高不下，片中不僅再現炭治郎、富岡義勇與猗窩座激烈戰鬥，也揭開他成為鬼之前的過去，讓大家對這位實力強大的上弦有更進一步的了解。先前《鬼滅之刃》更把猗窩座血鬼術「破壞殺 羅針」陣勢實體放到車站當中，成為粉絲們新一波討論話題。

▼「破壞殺 羅針」陣勢實體放到車站當中。（圖／翻攝自鬼滅推特）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自推特）

「上弦之參 猗窩座」在劇場版中展現令鬼殺隊們絕望的強勁實力，然而深藏在心裡名為狛治的過去，卻是個替人著想內心溫柔的青年，人類時期故事令不少粉絲看完不禁流下眼淚，其血鬼術「破壞殺 羅針」雪花結晶的陣勢也與過去戀人有所關聯。近期《鬼滅之刃》就在現實中還原了「破壞殺 羅針」，JR大阪車站、西鐵福岡（天神）車站樓、JR仙台車站，JR池袋站、新宿 Wald 9 影院都在地板上放置大型廣告。

這次宣傳就在人來人往的車站核心區域，加上超大陣式引發粉絲討論，網友表示，「每天早上都要用破壞殺暖身一下」、「人很多感覺不好拍」、「要成為猗窩座需要很大的勇氣呢」、「可以架固定攝影機記錄一下，會有多少人來擺戰鬥姿勢」、「雪花陣勢可以同時打卡猗窩座和艾莎 ( 冰雪奇緣 )」。

關鍵字：鬼滅之刃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

推薦閱讀

《寶可夢GO》新活動暢遊36條台灣路線　巧遇「牛仔帽卡比獸」

美男子看《鬼滅》尿急竟就地解放...濺到孩童家長爆氣怒開扁

《鬼滅之刃》猗窩座「破壞殺」日車站再現　擺陣打卡網喊：要勇氣

玩家譴責「任天堂鑰匙卡」只想削錢　前卡普空開發反駁另有原因

任天堂招聘難度驚人！日博士曝「根本不需學歷篩檢」　前主管回應了

彩虹社VTuber「圭利」百萬企劃達成　本尊親謝：驕傲一輩子

《寶可夢Pokopia》百變怪驚變人類　二創瘋傳網揭動畫早出現

海外粉絲持假刀看《鬼滅》警方急出動　烏龍一場笑回：沒有鬼被斬殺

Netflix將推出真人《我的英雄學院》！好萊塢名編劇負責製作

《絲綢之歌》留住已故癌爭粉絲故事...親設計Boss永存遊戲網淚崩

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

任天堂招聘難度驚人、日博士曝過程

《瑪利歐賽車世界》太紅遭模仿

玩家譴責任天堂鑰匙卡只想削錢

美男子看《鬼滅》尿急竟就地解放

任天堂「專利再+1」防類寶可夢遊戲

《鬼滅之刃》猗窩座絕招日車站再現

《寶可夢Pokopia》百變怪變人類

寶可夢首款沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》登場

彩虹社VTuber圭利百萬企劃達成

《超級瑪利歐》碧姬名字由來曝光

最新新聞

《寶可夢GO》新活動暢遊台灣路線

美男子看《鬼滅》尿急竟就地解放

《鬼滅之刃》猗窩座絕招日車站再現

玩家譴責任天堂鑰匙卡只想削錢

任天堂招聘難度驚人、日博士曝過程

彩虹社VTuber圭利百萬企劃達成

《寶可夢Pokopia》百變怪變人類

粉絲持假刀看《鬼滅》警方急出動

Netflix真人《我的英雄學院》

《絲綢之歌》留住已故癌爭粉絲故事

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366