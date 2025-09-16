《鬼滅之刃》猗窩座「破壞殺」日車站再現　擺陣打卡網喊：要勇氣

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》討論度居高不下，片中不僅再現炭治郎、富岡義勇與猗窩座激烈戰鬥，也揭開他成為鬼之前的過去，讓大家對這位實力強大的上弦有更進一步的了解。先前《鬼滅之刃》更把猗窩座血鬼術「破壞殺 羅針」陣勢實體放到車站當中，成為粉絲們新一波討論話題。

▼「破壞殺 羅針」陣勢實體放到車站當中。（圖／翻攝自鬼滅推特）

「上弦之參 猗窩座」在劇場版中展現令鬼殺隊們絕望的強勁實力，然而深藏在心裡名為狛治的過去，卻是個替人著想內心溫柔的青年，人類時期故事令不少粉絲看完不禁流下眼淚，其血鬼術「破壞殺 羅針」雪花結晶的陣勢也與過去戀人有所關聯。近期《鬼滅之刃》就在現實中還原了「破壞殺 羅針」，JR大阪車站、西鐵福岡（天神）車站樓、JR仙台車站，JR池袋站、新宿 Wald 9 影院都在地板上放置大型廣告。

這次宣傳就在人來人往的車站核心區域，加上超大陣式引發粉絲討論，網友表示，「每天早上都要用破壞殺暖身一下」、「人很多感覺不好拍」、「要成為猗窩座需要很大的勇氣呢」、「可以架固定攝影機記錄一下，會有多少人來擺戰鬥姿勢」、「雪花陣勢可以同時打卡猗窩座和艾莎 ( 冰雪奇緣 )」。