《超級瑪利歐兄弟驚奇》喜見「角色彩蛋」　似乎隱藏要粉絲尋找

記者黃冠瑋／綜合報導

《瑪利歐》系列對於任天堂而言，可說是經典不敗之作，每推出一部都深受玩家熱烈好評，像是此次新作《瑪利歐賽車世界》乳牛加入戰場引發玩家話題。如今任天堂在近日直面會上宣布《超級瑪利歐兄弟驚奇》將登陸到Switch2，其中粉絲意外見到羅潔塔彩蛋暗示著將會登場，不過官方並未明說似乎要自行尋找。

▼《超級瑪利歐兄弟驚奇》Switch2驚見羅潔塔彩蛋。（圖／翻攝自任天堂）

▲▼《超級瑪利歐兄弟驚奇》Switch2驚見羅潔塔彩蛋。（圖／翻攝自任天堂）

根據外媒報導，一名玩家cookiemaster221在Reddit 上分享了他所看到的內容，其中指出在任天堂釋出《超級瑪利歐兄弟驚奇》移植到Switch2的畫面中，螢幕角落裡出現了一個長得像羅潔塔的角色，只不過是以貼圖形式出現，並且他後續也發現，羅潔塔並沒有顯示在任天堂所公告遊戲角色當中，而是被隱藏起來，暗示著任天堂或許希望玩家自行尋找。

對於不太常接觸《瑪利歐》系列的玩家或許會非常陌生，但羅潔塔其實最早就出現在2007年的《超級瑪利歐銀河》，多年來，她已成為深受粉絲喜愛的角色，人氣其實不輸於碧姬公主。角色設定上也成功跳脫了之前遊戲裡瑪利奧和碧姬公主身上那種典型的「落難少女」關係，而是作為冷靜、成熟、有智慧、母愛象徵，並且羅潔塔也在該系列的其他幾款遊戲中出場過，像是《超級瑪利歐銀河2》、《任天堂明星大亂鬥》等。

另外，任天堂近期也對外公開《超級瑪利歐銀河》的計劃，包括電影版和兩款遊戲都將登陸任天堂Switch平台，而羅潔塔作為《超級瑪利歐銀河》中重要角色，先是回歸《超級瑪利歐兄弟驚奇》也合情合理，畢竟這是讓一個角色再次成為焦點的機會，可以先檢驗看看她在接下來的亮相中是否能依然保持高人氣，不論如何明年《超級瑪利歐兄弟驚奇》登陸到Switch2終將會揭曉粉絲猜測。

Yooooooooo
byu/cookiemaster221 inMario

關鍵字：任天堂Switch 2超級瑪利歐兄弟驚奇

《超級瑪利歐兄弟驚奇》喜見「角色彩蛋」　似乎隱藏要粉絲尋找

