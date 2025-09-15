ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅之刃》北美上映票房狂飆10億　破「寶可夢、七龍珠」紀錄

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》不僅日本、台灣票房繳出好成績，電影上周五在美國 3,315 家戲院上映，搶先場共進帳 3,300 萬美元 ( 約 10 億台幣 )，不僅創動畫電影史上最高單日開片紀錄，更遠遠超越 2022 年《七龍珠超：超級英雄》 1,090 萬美元、同時打破 1999 年《寶可夢劇場版：超夢的逆襲》保持 25 年首周末票房紀錄。

▼《鬼滅》全世界票房狂飆。（圖／翻攝自推特）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自推特）

作為《鬼滅之刃》系列最終三部曲的第一部，透過 IMAX 與其他高規格影廳助攻票房，僅 IMAX 票房周五就高達 640 萬美元。《鬼滅之刃 無限城》北美票房業界估計三天周末票房可達 5,600 萬美元，部分預測甚至突破 6,000 萬美元，有望超越《絕地戰警：生死與共》的 5,650 萬美元，成為索尼近兩年最大北美開片

該片全球票房驚人，台灣部分突破 7 億台幣成為動畫影史第一、日本 317 億日圓也超越《神隱少女》登上日本影史第二，動員破 2200 萬人目前上映八周依然穩居票房冠軍，不少粉絲也多次進到戲院支持，重溫《鬼滅》劇場版精彩戰鬥與感人故事。

