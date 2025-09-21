ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

任天堂最強法務揭曉！前經理透露「任天堂忍者」專為調查洩漏

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂一直以來對於自身權益如果受損，就會採取強硬手段來維護，像是幻獸帕魯侵權爭議、盜版改裝機、Genki洩漏等往往都能勝訴，因此任天堂也被大家戲稱最強法務。對此，前美國任天堂公關經理Kit Ellis和Krysta Yang，透露其實歸功於「Nintendo Ninja」（任天堂忍者），專門調查任何公司內的資訊外洩。

▼ 任天堂最強法務調查「Nintendo Ninja」曝光。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

近日關於遊戲法律上最大贏家莫過於任天堂法務，也讓遊戲保密這項議題再次受到玩家關注，對此前美國任天堂公關經理Kit Ellis和Krysta Yang近日就在頻道上發表關於此事看法，提到任天堂對於內部保密文化極其嚴謹，有專門設立相關團隊也被公司內部戲稱「任天堂忍者」，專門調查公司內部外洩資訊事件，因此對於開發者而言是非常心生畏懼，一旦被抓到有外洩證據，將會直接被公司開除，永不錄用。

而關於「任天堂忍者」是如何組織規劃，Kit Ellis和Krysta Yang也有提到團隊做事非常專業與精準，畢竟任天堂在規劃開發上會以最小化團隊人數來進行，因此在保密上相對更容易，洩漏資訊也更容易掌握是出自哪個小組，因此公司內部也不敢開那種以外洩資訊行銷的玩笑，一旦損害公司利益就立馬開除。

不過還是有不少第三方廠商想越過此界線，但對於「任天堂忍者」而言根本就是以卵擊石，然而對於開發者而言時不時受到監視，真的會令人感到莫名壓力，畢竟開發遊戲就已經讓開發者精疲力盡，想必根本沒時間思考外洩資訊的需要。

關鍵字：任天堂Switch 2

