《寶可夢Pokopia》百變怪驚變人類　二創瘋傳網揭動畫早出現

早在先前就傳出任天堂將會在９月再次舉行Nintendo Direct會帶來新作，如今任天堂公開了《寶可夢》世界觀衍生新作《寶可夢Pokopia》，其中關於玩家可以操作變成人類外觀的百變怪，更是讓人相當震驚，沒想到二創理念成真，對此就有網友指出，其實早在《寶可夢》動畫無印篇中就出現過百變怪變成人類設定。

▼《Pokémon Pokopia》百變怪變身人類。（圖／翻攝自YouTube／寶可夢 官方）

《寶可夢》作為多年的老IP可說是吸引無數玩家喜愛，其中寶可夢中多樣設定，更是讓許多人值得深深研究，並且只要有關於新作消息，就會掀起網上許多人討論，而此次《寶可夢Pokopia》也不例外，其中關於百變怪能變成人類這樣設定，更是讓許多人為之驚艷。

不過對於有時常投入在二創圈的玩家而言，可說是見怪不怪，畢竟百變怪能變成人類早就出現許多有趣創作，像是讓百變怪變成自己喜歡的對象，並向他告白，或是如同《蠟筆小新：Amigo！森巴入侵計畫》中複製人一樣，或許世界上人類都是由百變怪變成。

雖說此次百變怪變成人類玩法是首次加入，但如果多年就有在關注《寶可夢》的玩家就會知道，其實早在《寶可夢》動畫無印篇中就出現過百變怪變成人類設定，後續在2017年《寶可夢究極之日／究極之月》中，也出現過多個變身成人類的百變怪，如今官方首次用來作為《寶可夢Pokopia》玩法，可見此設定非常有趣，讓官方都點頭通過呈現給玩家。