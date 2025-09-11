ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《特戰英豪》世界賽正式開戰　PRX f0rsakeN霸氣宣言：要拿下MVP

記者蘇晟彥／綜合報導

特戰英豪 2025 VCT 巴黎世界賽 12日將正式敲響戰鐘，由四大賽區、16支頂尖隊伍前進法國爭取2025世界冠軍榮耀，11日晚間官方舉辦賽前記者會，由各戰隊明星選手出席接受訪問，其中剛拿下多倫多大師賽冠軍、也是這次奪冠呼聲極高的PRX f0rsakeN則表示，這次前進巴黎的目標當然是拿下冠軍，此外他更想拿下賽事MVP，而XLG的Viva則認為PRX是他這次的T0隊伍，DRG的Demon1則是大家這次一致認為需要注意的選手。

▼在拿下多倫多大師賽、第二賽段冠軍，PRX這次目標同樣劍指世界冠軍。

▲▼

第一階段媒體採訪由 (SEN) Zellsis、(GX) Fickless、(PRX) f0rsakeN 及 (XLG) Viva四位選手出席，針對在第二階段表現比較不佳，最終以第三種子代表賽區出戰， Zellsis 解釋，確實隊伍的表現不盡人意，但經過後續的調整，心態部分已經完全重置，目前隊員也都認為這次世界賽將會是一個全新的開始。

PRX在今年拿下許多賽段的冠軍，也是這次奪冠大熱門，身為隊伍的人氣選手， f0rsakeN指出當然這次的目標就是要延續氣勢，奪下世界冠軍，但他個人也有小願望，就是可以再次成為今年世界賽的MVP，而作為今年大家緊盯的目標，自己反倒不會有特別壓力，畢竟隊伍已經有「豐富經驗」。而GX的 Flickless談起目前ARA正處於生病狀況，可能會由替補選手Waylander上場，他也堅信ARA一定能在正式比賽前痊癒，一起迎夏比賽。

而針對今年PRX來勢洶洶，XLG的Viva一直認為PRX是奪冠大熱門，但四位選手都提到Demon1這位選手，認為在第二賽段的比賽中表現非常亮眼，是需要再去研究的一位選手。

特戰英豪2025世界賽將於 12日正式開打，將在台灣時間晚上8點45分正式開戰，首日將由PRX隊上XLG。

