《鬼滅之刃 無限城》快閃店台中亮相　系列場景、九柱周邊全到齊

記者楊智仁／綜合報導

2025年最具現象級影響力的動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，自8月8日全台上映以來就屢創佳績，打破多項票房紀錄；《鬼滅之刃》邁向無限城快閃店也順應這股狂潮，9月25日至11月2日要在「台中中友百貨C棟13樓國際大廳」登場。

集結《竈門炭治郎立志篇》、《無限列車篇》、《遊郭篇》、《刀匠村篇》及《柱訓練篇》全篇章的《鬼滅之刃》邁向無限城快閃店，除了隨著空間動線可以重溫故事劇情與精彩戰鬥外，也可以透過台詞與場景圖細細品味作品中的感動時刻，包括前任鳴柱桑島慈悟郎對善逸的期許，以及阿久婆婆對鬼殺隊員們的深深祝福。

以無限城為設計概念的商售區中，猗窩座進入戰鬥準備姿勢、童磨戴上教主頭冠、黑死牟露出充滿殺氣的背影，無慘舉起手的神情彷彿再度說出「你們接下來要去的可是地獄」，都是首次登場的全新圖素。這次的台中站，加碼全台灣唯一的鬼滅之刃戰鬥拍照場景，無限列車篇中炭治郎使出「火之神神樂 碧羅之天」斬向魘夢脊骨的經典畫面，超大型的震撼火焰與跟列車同化的頸骨真實呈現在快閃店中，絕對是粉絲不可錯過的必拍造景。

近期聲勢相當高的周邊商品，首先看到劇場版最新角色圖素設計的盲抽造型磁鐵與角色壓克力立牌；掛上愈史郎血鬼術符咒穿梭在無限城中的鎹鴉，化身超可愛的矽膠造型零錢包；胡蝶忍與香奈乎，以鬼殺隊蟲柱與繼子的認真神情登上長門簾；預計11月陸續到貨的炭治郎日輪刀紀念傘，也將在本次《鬼滅之刃》邁向無限城快閃店台中站進行預購。

引起全台粉絲蒐藏熱潮的收藏卡機，這次在《鬼滅之刃》邁向無限城快閃店台中站，鬼殺隊款、鬼款、無限列車款及無限城款全數到齊，另外還有以炭治郎墜入無限城加上七位柱及珠世角色形象設計的大扭蛋機台，最大獎價值超過千元，所有獎項都是《鬼滅之刃》的特色商品，另外，台中站也帶來多項好禮活動，結帳時只要喊出指定口號「燃燒心靈＼絕對要打倒無慘」就送電影早場優惠券。