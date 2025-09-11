ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅之刃 無限城》快閃店台中亮相　系列場景、九柱周邊全到齊

記者楊智仁／綜合報導

2025年最具現象級影響力的動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，自8月8日全台上映以來就屢創佳績，打破多項票房紀錄；《鬼滅之刃》邁向無限城快閃店也順應這股狂潮，9月25日至11月2日要在「台中中友百貨C棟13樓國際大廳」登場。

▲▼鬼滅。（圖／廠商提供）▲▼鬼滅。（圖／廠商提供）

集結《竈門炭治郎立志篇》、《無限列車篇》、《遊郭篇》、《刀匠村篇》及《柱訓練篇》全篇章的《鬼滅之刃》邁向無限城快閃店，除了隨著空間動線可以重溫故事劇情與精彩戰鬥外，也可以透過台詞與場景圖細細品味作品中的感動時刻，包括前任鳴柱桑島慈悟郎對善逸的期許，以及阿久婆婆對鬼殺隊員們的深深祝福。

▲▼鬼滅。（圖／廠商提供）▲▼鬼滅。（圖／廠商提供）

以無限城為設計概念的商售區中，猗窩座進入戰鬥準備姿勢、童磨戴上教主頭冠、黑死牟露出充滿殺氣的背影，無慘舉起手的神情彷彿再度說出「你們接下來要去的可是地獄」，都是首次登場的全新圖素。這次的台中站，加碼全台灣唯一的鬼滅之刃戰鬥拍照場景，無限列車篇中炭治郎使出「火之神神樂 碧羅之天」斬向魘夢脊骨的經典畫面，超大型的震撼火焰與跟列車同化的頸骨真實呈現在快閃店中，絕對是粉絲不可錯過的必拍造景。

▲▼鬼滅。（圖／廠商提供）

近期聲勢相當高的周邊商品，首先看到劇場版最新角色圖素設計的盲抽造型磁鐵與角色壓克力立牌；掛上愈史郎血鬼術符咒穿梭在無限城中的鎹鴉，化身超可愛的矽膠造型零錢包；胡蝶忍與香奈乎，以鬼殺隊蟲柱與繼子的認真神情登上長門簾；預計11月陸續到貨的炭治郎日輪刀紀念傘，也將在本次《鬼滅之刃》邁向無限城快閃店台中站進行預購。

▲▼鬼滅。（圖／廠商提供）▲▼鬼滅。（圖／廠商提供）▲▼鬼滅。（圖／廠商提供）

引起全台粉絲蒐藏熱潮的收藏卡機，這次在《鬼滅之刃》邁向無限城快閃店台中站，鬼殺隊款、鬼款、無限列車款及無限城款全數到齊，另外還有以炭治郎墜入無限城加上七位柱及珠世角色形象設計的大扭蛋機台，最大獎價值超過千元，所有獎項都是《鬼滅之刃》的特色商品，另外，台中站也帶來多項好禮活動，結帳時只要喊出指定口號「燃燒心靈＼絕對要打倒無慘」就送電影早場優惠券。

▲▼鬼滅。（圖／廠商提供）▲▼鬼滅。（圖／廠商提供）

關鍵字：鬼滅之刃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

推薦閱讀

《鬼滅之刃 無限城》快閃店台中亮相　系列場景、九柱周邊全到齊

《艾爾登法環 黑夜君臨》高難度「深夜」登場　深層遺物挑戰隨機夜王

玩家改造30年前初代寶可夢桌遊　擴充300棋子至新世代網讚爆

任天堂前社長都覺得難...《動物森友會》英文版曾被認為不可能

《寶可夢傳說 Z-A》超級烏賊王登場！強大精神力人格記憶都能改寫

《羊蹄山戰鬼》開發舉杯歡慶GTA6延期　鬆口笑稱「宿醉數月」

《星鳴特攻》「光速慘敗」原因揭曉　開發者坦言：溝通失敗

本季動畫《薰香花朵凛然綻放》超夯！兩個月銷量狂增200萬本

《間諜家家酒》10月播！預告解禁安妮亞顏藝爆發　ED幾田莉拉獻唱

Bwipo「女性生理期時不適合打比賽」炎上　禁賽、獎金捐出

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《薰香花朵凛然綻放》銷量增200萬本

《鬼滅之刃》LED無限城爆米花桶搶手

塵封27年《寶可夢 藍》上看12萬美元

日網熱議《哆啦A夢》空地值三億日圓

玩家改造30年前初代寶可夢桌遊

《星鳴特攻》光速慘敗原因揭曉

《空洞騎士》新作收服盜版玩家

《動物森友會》英文版曾被認為不可能

《羊蹄山戰鬼》開發歡慶GTA6延期

《寶可夢傳說 Z-A》超級烏賊王登場

最新新聞

《鬼滅之刃 無限城》快閃店台中亮相

《法環 黑夜君臨》深夜模式登場

玩家改造30年前初代寶可夢桌遊

《動物森友會》英文版曾被認為不可能

《寶可夢傳說 Z-A》超級烏賊王登場

《羊蹄山戰鬼》開發歡慶GTA6延期

《星鳴特攻》光速慘敗原因揭曉

《薰香花朵凛然綻放》銷量增200萬本

《間諜家家酒》10月播預告解禁

Bwipo「女性生理期時不適合打比賽」炎上

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366