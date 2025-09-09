《鬼滅之刃》海外爆米花桶搶手！LED特效墜無限城...網狂敲碗

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》日本票房已經突破 314 億日圓、台灣則突破 7 億台幣大關，「到影院看鬼滅」已經成為全世界流行趨勢。先前泰國和馬來西亞更帶來「無限城 LED 爆米花桶」，超帥氣還原無限城造型讓粉絲們直呼「收藏價值也太高」。

▼鬼滅「無限城 LED 爆米花桶」。（圖／翻攝自@GSCinemas推特）

《鬼滅之刃》劇場版日本上映 52 天，觀影人次達 2200 萬、票房收入 314 億，接連刷新日本影史最快 100 / 200 /300 億票房紀錄，電影在世界各地均引爆熱潮，經費爆炸戰鬥場景、深刻的角色故事、4DX / IMAX 各種版本、多項限定特典周邊，許多觀眾也一再進到戲院三刷四刷。說到特典與周邊，先前泰國和馬來西亞「無限城 LED 爆米花桶」成為社群熱議話題，印著炭治郎、義勇等角色的金屬外殼充滿質感，頂蓋內嵌 LED 裝置搭配無限反射鏡設計，從上往下看能展現極具視覺衝擊特效，彷彿真的墜入無限城。

該周邊在台灣社群也吸引許多人討論，粉絲們紛紛敲碗表示，「質感也太好」、「太有創意了」、「我需要這個酷東西」。而根據外媒消息該周邊目前似乎已進入補貨狀態。