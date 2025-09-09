ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

任天堂最強法務又贏！美Switch改機業者遭判賠千萬...永久禁售

記者楊智仁／綜合報導

國際遊戲巨頭任天堂再度展現對盜版與改機市場的強硬立場，美國密西根州男子 Ryan Daly 經營的「Modded Hardware」商店，因販售改裝 Nintendo Switch 主機與 MIG Switch 晶片（能在未改機硬體上遊玩盜版遊戲），遭任天堂於 2024 年 7 月提告。近日雙方達成和解 Daly 將支付 200 萬美元 ( 約 6000 萬台幣 )，並永久停止任何與改機相關的業務。

▼任天堂再度重拳出擊。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據外媒報導，任天堂早在 2024 年 3 月就曾警告 Daly 停止販售未授權裝置，否則將面臨法律行動，雖然 Daly 一度承諾配合但仍持續營業，甚至聲稱因在尋找新律師而延誤。任天堂因此正式向西雅圖聯邦法院提告，指控他涉及六項罪名，包括「販售規避裝置」及「著作權侵權」。

更嚴重的是 Daly 不僅販售改機工具還提供郵寄改機服務，顧客可將 Switch 主機寄給他，返回時主機已安裝好盜版遊戲，其中甚至包含任天堂旗下最具代表性的《超級瑪利歐》、《薩爾達傳說》與《銀河戰士》等大作。Daly 最初否認所有指控，並在法庭文件中提出多達 17 項抗辯理由，包含合理使用、著作權無效、不當得利等，然而隨著案件進展，雙方最終選擇和解。Daly 不僅需支付 200 萬美元賠償金還將受到永久禁令約束，未來不得再販售、推廣或處理任何改機裝置，也不得提供協助他人改機的資訊或文件。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

