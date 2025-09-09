ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日調查《鬼滅之刃》消費力1年高達248億日圓　「觸及力」居冠軍

記者楊智仁／綜合報導

日本博報堂DY與博報堂研究專案「內容商業實驗室」日前發布 「內容粉絲消費行動調查2025」，揭示日本娛樂市場正在全面回暖。調查顯示，2025 年日本國人內容消費金額平均達 85,137日圓 ( 約 17,500 台幣 ) 較去年增加 6,034 日圓，創下自 2011 年調查開始以來的最高紀錄，並連續三年呈現成長。

▼粉絲消費行動調查《鬼滅》名列前茅。（圖／翻攝自鬼滅推特）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自推特）

此次調查涵蓋動畫、音樂等 11 大類別、超過 1,700 項內容，並依據「觸及力」與「消費力」指標進行排名。結果顯示，整體市場擴張主要由實體活動市場與音樂類別推動，其中實體活動市場規模達 1 兆 2,596 億日圓（年增22%），音樂類別市場則達 8,005 億日圓，成為最大單一板塊，演唱會與音樂祭等實體活動創下歷史次高紀錄，數位音樂市場亦刷新新高。

值得一提的是排行榜方面，「觸及力」部分「鬼滅之刃」更是高達 1011 萬人登上冠軍寶座，「消費力」方面人氣動漫 IP《寶可夢》、《名偵探柯南》、《七龍珠》穩居前列，《鬼滅之刃》消費力也高達 248 億日圓排名第八足見其影響力。目前《鬼滅之刃》電影票房也突破 314 億日圓，距離影史第二的《神隱少女》的 316 億日圓也只差最後一步。

