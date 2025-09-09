ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

韓國《新世紀福音戰士》XR遊戲明年推出　駕駛EVA大戰使徒

記者楊智仁／綜合報導

韓國遊戲工作室 Pixelity Inc.今年 2 月曾宣布正在開發一款 XR 平台的《新世紀福音戰士》新作，當時尚未公開名稱。如今官方確認，首部遊戲將命名為 《Evangelion: Δ Cross Reflections》並同步公開遊戲 LOGO。

▼《Evangelion: Δ Cross Reflections》。（圖／翻譯自Pixelity Inc.）▲▼福音戰士。（圖／翻譯自官網）

《Δ Cross Reflections》將支援 VR 與混合實境（MR） 玩法，故事設定在電視動畫第 1 至 11 集之間，玩家將回到動畫中的經典場景，並透過一位夢想成為駕駛員的原創主角視角展開冒險，劇情將串連動畫中的「關鍵集數」與新登場角色帶來沉浸式體驗。Pixelity 表示，「除了 EVA 與使徒戰鬥外，還有多樣的互動元素與結合原創角色的劇情設計。」

《新世紀福音戰士》最初於 1995 年 播出，以末日背景與 EVA 對抗使徒的戰鬥為核心，獲得全球廣大粉絲與評論界讚譽。《Δ Cross Reflections》將作為三部曲 VR 遊戲系列的開端，不過第二與第三部的故事將取材自動畫哪段劇情，目前仍未公開。雖然尚未公布具體發售平台，但首部曲預計於 2026 年推出，此外 Pixelity 也透露計畫在 2026 年上半年釋出「特別試玩版」。

關鍵字：新世紀福音戰士

