《鬼滅》胡蝶忍聲優談揪心時刻：堅強面對命運...希望大家記住

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》目前日本票房已經突破 299 億日圓，每一段戰鬥以及回憶都是那麼的震撼人心，其中就包含了「蟲柱・胡蝶忍」關鍵戰役。先前聲優早見沙織在接受外媒採訪時，就提到對於角色的理解，形容胡蝶忍是「表面溫柔，內心卻燃燒著不滅怒火」的人。

▼《「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。（圖／翻攝自鬼滅推特） ▲▼鬼滅。（圖／翻攝自推特）

《鬼滅之刃》蟲柱 胡蝶忍在作品中擁有高人氣，美貌外型、強勁實力、保護眾人決心令人敬佩，劇場版中與上弦之貳 童磨的死鬥可以說是最扣人心弦的橋段之一。早見沙織訪問中提到，胡蝶忍是個非常正直的人，內心始終懷抱著對於鬼的憤怒，「她把那份情感深藏心底，卻依然時不時滲透到外表，即便忍心裡明白姐姐希望她當個普通女孩過上幸福生活，但不論怎麼勸，她早已下定決心要親手報仇。」

▼胡蝶忍聲優早見沙織談揪心時刻。（圖／翻攝自hayamisaori_official IG） ▲▼鬼滅。（圖／翻攝自推特）

她坦言，正因如此觀眾在看到忍時常會感受到一種隱隱的痛楚，「即使明知自己處於不利，忍依然下定決心復仇，那種不顧一切的覺悟與意志力，堅強面對命運的激情讓人看了揪心。」對於這次劇場版，早見透露她為了這次的配音全力以赴，「各種意義上我都是傾盡全身全靈去完成，希望大家能將忍戰鬥的姿態牢牢刻印在心中。」

關鍵字：鬼滅

