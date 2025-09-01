《邊緣禁地4》將上市10月登Switch 2　終局玩法、發售後藍圖公開

ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

記者楊智仁／綜合報導

Gearbox 與 2K 在 PAX West 遊戲展正式揭露《邊緣禁地》系列最新作《邊緣禁地4》 的終局玩法與發售後藍圖。遊戲將於 2025 年 9 月 12 日 在 PS5、Xbox Series X|S、PC 平台發售，並於 10 月 3 日 登上 Nintendo Switch 2。

▼《邊緣禁地4》9月發售 。（圖／翻攝自Steam）▲▼邊緣禁地。（圖／翻攝自Steam）

終局玩法方面，系列經典「終極寶庫獵人模式」 將全面翻新回歸。不同於以往玩家為了提升等級需要反覆重刷戰役，本次改為透過精心設計的挑戰任務推進，並分為五個難度逐步提升的等級。遊戲也加入全新「韌體」系統，為裝備帶來套裝加成效果，並可一次性轉移至其他物品，強化角色配置深度。官方同時設計了「每周異變」、「大安可魔王」與「茂理斯黑市販賣機」等輪替活動，持續提供玩家傳奇戰利品與挑戰內容。

▲▼邊緣禁地。（圖／翻攝自Steam）

發售後藍圖方面，Gearbox 將陸續推出 付費擴充內容 與 免費更新。首款「故事包」《瘋狂艾莉與詛咒寶庫》將帶回深受玩家喜愛的角色艾莉，並以黑暗恐怖主題開啟新區域、新任務與新裝備，還將加入首位新寶庫獵人。「賞金包」則透過敘事任務擴展宇宙觀，並引入新角色「辣許」、全新魔王與傳奇裝備。

至於免費內容，10 月將登場季度活動 「凱羅星驚魂」，新增傳奇武器、角色外觀與特殊天氣，另有回歸的「無敵魔王」，在高階魔王競技場中帶來更嚴峻挑戰，擊敗後可獲得強力裝備，並解鎖更高的「終極寶庫獵人模式」等級。官方表示，《邊緣禁地4》將延續系列核心的掠寶樂趣，同時透過革新的終局系統與豐富的後續內容，為玩家打造更長期且多元的遊戲體驗。

▲▼邊緣禁地。（圖／翻攝自Steam）

關鍵字：邊緣禁地4

