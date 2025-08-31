《七龍珠 電光炸裂！ZERO》Switch 2宣傳片亮相！分割畫面極限激戰

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，即將於2025年11月13日發售的Nintendo Switch™ 2／Nintendo Switch™版《七龍珠 電光炸裂！ZERO》已於今天公開了全新的系統介紹宣傳影片。在本影片中，將會針對全新加入的操作方法「動感操作」等本作獨特的遊玩方式進行詳細介紹。

【隨時隨地盡情享受七龍珠戰鬥】

靈活運用龜派氣功、舞空術等《七龍珠》獨特技能盡情戰鬥的3D對戰動作遊戲《七龍珠 電光炸裂！ZERO》即將在Nintendo Switch™ 2／Nintendo Switch™平台登場。發揮每個角色個性鮮明的能力及特色，變身為超級賽亞人，或是將氣保留至最後一刻再放出強力的必殺技，一口氣逆轉劣勢等，玩家將可以隨時隨地享受宛如《七龍珠》般的戲劇化戰鬥。

【更加進化，徹底化身角色的遊戲體驗】

透過Joy-Con™ 2／Joy-Con™的體感操作，使出活用角色個性的必殺技，猛擊格鬥與氣彈等攻擊也可以透過Joy-Con™ 2／Joy-Con™的動作重複施展，徹底化身為超過180位的《七龍珠》角色，充分感受更加進化的戰鬥。

【透過主機進行鄰近主機通訊對戰】

只要持有並將Nintendo Switch™ 2／Nintendo Switch™主機靠近的話，就可以透過鄰近主機通訊與好友一同對戰，和大家一起享受七龍珠戰鬥。

【分享Joy-Con，分割畫面進行對戰】

即使只有一台Nintendo Switch™ 2／Nintendo Switch™主機，透過分享Joy-Con™ 2／Joy-Con™，即可在1對1的分割畫面中進行對戰遊玩，如果使用更多控制器的話，可以最多6名玩家同時以分割畫面進行對戰，一起遊玩由不同人數組成，充滿變化的對戰。