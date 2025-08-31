《刺客教條幻象》免費DLC曝光　探索沙國千年綠洲「埃爾奧拉」

記者黃冠瑋／綜合報導

由Ubisoft所開發的潛行動作遊戲《刺客教條：幻象》相較於前幾代可說是刪除了許多改動，因此也被老玩家稱呼為反璞歸真作品。如今Ubisoft於近日驚喜宣布遊戲將迎來全新免費DLC，新增故事章節將會在有著七千年歷史的沙烏地阿拉伯綠洲城市「埃爾奧拉」展開，玩法也將經過改良升級，預計2025年年底推出。

▼《刺客教條：幻象》全新免費DLC年底推出。（圖／翻攝自X／@assassinscreed）

《刺客教條：幻象》是由Ubisoft波爾多工作室開發於2023年上市的作品，遊戲最初原是《維京紀元》的DLC，後續經過官方調整改為獨立成完整作品，並重新採取以前系列早期「小規模、重潛行」設計特色，故事講述刺客巴辛姆（Basim）冒險旅程。雖說遊戲推出後評價呈現兩極化，但對老玩家而言此作品被視為Ubisoft回歸潛行動作初心的嘗試，如今全新免費DLC也將在2025年年底推出。

根據官方釋出資訊，此次DLC不僅會加入全新任務，也會針對遊玩內容進行大幅翻新，其中故事將會在沙烏地阿拉伯綠洲城市「埃爾奧拉」展開，而官方會選擇此城市是因為它位於阿拉伯半島西北部，是一座擁有超過7,000年歷史的古老綠洲城市，也被聯合國教科文組織列為世界遺產，在當地有著著名石刻古蹟以及砂岩地貌，因此與《刺客教條》經典系列中跑酷玩法非常契合。

此外，新DLC推出對於外界而言或許不會感到意外，因為早在今年初就有外媒透露Ubisoft已經與沙烏地阿拉伯主權基金「公共投資基金」（PIF）達成合作協議，計畫為《幻象》製作額外內容，雖說當時Ubisoft沒有做過多回應，但許多玩家都堅信此事。另外值得一提的是，過去曾被玩家提到《刺客教條：幻象》遊戲檔案中有官方並未解釋的片尾彩蛋，至今Ubisoft都從未出面說明，因此外界普遍認為謎團或許會在這次DLC當中成功被揭露出來。